Üsküdar\'da Otobüste Duman Paniği

Üsküdar'da bir İETT otobüsünün motor bölümünden duman çıkması üzerine yolcular tahliye edildi.

Göztepe Kavşağı'nda durağa yolcu almak için yanaşan 34 TP 9951 plakalı İETT otobüsünün motor kısmından henüz bilinmeyen nedenle duman yükseldi.

Sürücü, yangın söndürme tüpüyle müdahalede bulundu.

Araçtaki yolcular da tahliye edildi.

Yolcular, başka otobüse binmek için durağa geçti.