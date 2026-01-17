Üsküdar'da bir İETT otobüsünün motor bölümünden duman çıkması üzerine yolcular tahliye edildi.
Göztepe Kavşağı'nda durağa yolcu almak için yanaşan 34 TP 9951 plakalı İETT otobüsünün motor kısmından henüz bilinmeyen nedenle duman yükseldi.
Sürücü, yangın söndürme tüpüyle müdahalede bulundu.???????
Araçtaki yolcular da tahliye edildi.
Yolcular, başka otobüse binmek için durağa geçti.
Son Dakika › Güncel › Üsküdar'da Otobüste Duman Paniği - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?