Usta oyuncu Erdal Özyağcılar mutfakta!
6 saat önce
İlk kez evde lavaş yapmayı deneyen usta oyuncu takipçilerinden geçer not aldı.
İlk kez evde lavaş yapmayı deneyen usta oyuncu takipçilerinden geçer not aldı. Özyağcılar, ince ince açtığı lavaşları ocakta pişirip, o anların görüntüsünü takipçileriyle paylaştı.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 02:08
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