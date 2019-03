Uysal: "Türkiye'nin İki Kutupluluğa Mahkum Edilmemesi İçin Mücadele Ediyoruz"

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Türkiye'nin iki kutupluluğa mahkum edilmemesi adına, kendi iddia ve tezlerimizi millet önünde daha kuvvetli bir ses ve soluğa dönüştürebilmek adına mücadelemize her noktada vermeye tüm inanan arkadaşlarımızla beraber devam ediyoruz.

Seçim çalışmaları kapsamında Bolu'nun Mengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesine gelen Uysal, esnafı ziyaret etti.



Daha sonra, partisinin seçim ofisinin açılışını gerçekleştiren Uysal, burada yaptığı konuşmada, seçime az bir süre kaldığını söyledi.



"Türkiye'nin iki kutupluluğa mahkum edilmemesi adına, kendi iddia ve tezlerimizi millet önünde daha kuvvetli bir ses ve soluğa dönüştürebilmek adına mücadelemize her noktada vermeye tüm inanan arkadaşlarımızla beraber devam ediyoruz." diyen Uysal, yerel seçimin önemine dikkati çekti.



Uysal, Türkiye'nin hem bulunduğu coğrafyada hem de bunun ötesinde önce kendi insanına huzur ve refahı temin etmek mecburiyetinde olduğunu gördüklerini dile getirerek, "Bu ülkenin tüm evlatlarını eşit gören bir anlayış içerisinde Demokrat Parti olarak önümüzdeki süreçte çok daha fazlasıyla Türkiye'nin bu can alıcı gündemini, can yakıcı gündemini millet önünde, milletin her kürsüsünde daha gür bir sesle, geçmişimizden aldığımız güçle bugünün Türkiye'sinin bize emanet ettiği değerleri yarına taşıyabilmek adına var gücümüzle çalışacağız." ifadesini kullandı.



Gültekin Uysal, daha sonra Mudurnu ilçesinin Taşkesti beldesine geçerek, seçim ofisi açılışı gerçekleştirdi.



Ardından seçim otobüsünden vatandaşlara seslenen Uysal, yerel seçimlerin önemine işaret ederek, bu süreçte partisinin takınacağı politikaları anlattı.

