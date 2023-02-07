Uyuduğu esnada göçükten çıkarılan küçük çocuktan gülümseten tepki: Ne oluyor ya - Son Dakika
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Uyuduğu esnada göçükten çıkarılan küçük çocuktan gülümseten tepki: Ne oluyor ya

07.02.2023 12:50

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde hissedilen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ederken küçük bir çocuk uyuduğu esnada enkazdan çıkarıldı. Karşısında arama kurtarma ekiplerini görünce büyük bir şaşkınlık yaşayan küçük çocuğun "Ne oluyor ya" diye tepki göstermesi görevlileri gülümsetti.

Türkiye dün tarihinin en büyük felaketlerinden birini yaşadı. Yaşanan 7.7 ve 7.6'lık iki büyük deprem Kahramanmaraş merkez olmak üzere 10 ili etkiledi. Depremin ardından yaralar sarılmaya çalışılıyor. Ekipler ulaştıkları enkazların altında kalanları kurtarmaya çalışırken bölgeden yürekleri ısıtan güzel haberler de geliyor.

EKİPLER UYKUDAYKEN KURTARDI

Bir enkaz üzerinde çalışan kurtarma ekipleri küçük bir çocuğa ulaştı. Enkazda bitkin düşen çocuk uykusundayken kurtarıldı. Uykulu gözlerle kurtarma ekiplerini ve ışıkları gören minik depremzede şaşkınlığını gizleyemedi.

"NE OLUYOR YA"

Küçük çocuğun "Ne oluyor ya" sözlerine 'günaydın' diyerek cevap veren kurtarma ekipleri de yaşanan durum karşısında tebessümlerini gizleyemedi. Kurtarılan minik depremzede sağlık ekiplerine teslim edildi.

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Kahramanmaraş, Türkiye, Deprem, Güncel, Son Dakika

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