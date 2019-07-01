Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, merkez Seyhan ilçesindeki Gülbahçesi ve Kuruköprü mahallelerinde şüpheliler Ferhat T. (20) ve Musa D'yi (33) yakaladı.
Şüphelilerin üst aramasında, 242 gram esrar, 2 uyuşturucu hap, 10,69 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin 730 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildi.
Daha sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan Musa D. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Ferhat T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Uyuşturucu operasyonu
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 09:28 Kaynak: AA
Adana, Seyhan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adana'da mucize kurtarış! Genç kadın, çocuğu son anda ezilmekten kurtardı İstanbul'da bin adrese eş zamanlı asayiş operasyonu! Model Deniz Akkaya, fiziğiyle takipçilerinden tam not aldı! Rapçi, Ezhel'in gözaltına alındığı iddia edilen görüntüler yayıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.7.2019 11:11:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]