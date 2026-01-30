Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Ümit Karan\'dan yeni hamle

İstanbul'da yürütülen kapsamlı 'ünlülere yönelik uyuşturucu' soruşturmasında Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yurt dışına çıkmaya çalışırken gözaltına alınan Ümit Karan, 16 Ocak 2026'da tutuklanmış ve cezaevine gönderilmişti. Soruşturma kapsamında Adli Tıp'ta yapılan tahlillerde Karan'ın kan ve idrar örneklerinde kokain kullanımına rastlandığı belirtildi.

İTİRAFÇI OLMAK İSTİYOR

Sabah'ta yer alan habere göre; 49 yaşındaki eski futbolcunun yaklaşık iki haftadır cezaevinde olduğu, son olarak ise etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediği ve bu nedenle savcılığa başvuruda bulunduğu öğrenildi. Karan'ın önümüzdeki günlerde ifadesinin alınarak uyuşturucu ağıyla ilgili bilgiler verebileceği kaydedildi.

ESKİ SEVGİLİSİNİN İFADESİ SONRASI TUTUKLANMIŞTI

Gözaltına alınıp tutuklanmasında, eski sevgilisinin savcılığa verdiği ifadeler etkili oldu. Ş.N. isimli 23 yaşındaki genç kadın, Karan ile yaklaşık 7 ay önce tanıştıklarını ve üç kez beraber uyuşturucu madde kullandıklarını iddia etti. Genç kadın, "Ümit Karan'a asla uyuşturucu madde getirmedim. Ümit Karan, kendisi uyuşturucu madde getirip bana ikram etti. Bunun karşılığında herhangi bir ücret ödemedim. Ümit Karan ile yaşadıklarımdan dolayı pişmanım. Kendisi neden beni kullandı bilmiyorum" şeklinde konuştu.

İDDİALARI REDDETMİŞTİ

Başlangıçta hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Ümit Karan, ilk ifadesinde geçmişte yurt dışında kontrolsüz bir şekilde madde kullandığını, kimseye uyuşturucu vermediğini savundu. Ş.Ö. isimli genç kadını tanıdığını ve daha önce bir ilişkisinin olduğunu belirten Karan, iddia edilen şekilde kokain vermediğini ifade etti.