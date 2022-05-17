Uzaydan Ay tutulması işte böyle görünüyor! - Son Dakika
Üye Girişi

Uzaydan Ay tutulması işte böyle görünüyor!

17.05.2022 16:35
Uzaydan Ay tutulması işte böyle görünüyor!

Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) bir astronot, geçtiğimzi gün gerçekleşen Ay tutulmasının muhteşem görüntüsünü fotoğraflamayı başardı.

Ay tutulması, Dünya'nın doğrudan Güneş ve Ay arasına geldiğinde meydana gelir. Bu süre zarfında Güneş ışınlarından yararlanamayan uydumuz, bir süreliğine karanlığa hapsolur. Ay'ın sadece belirli kısımlarının dahil olduğu tutulmaları sık sık görsek de geçtiğimiz haftasonu gerçekleşen tam Ay tutulmalarına çok sık rastlamıyoruz.

Uzaydan Ay tutulmasının görüntüleri!

Son tam Ay tutulması Amerika kıtasından en iyi şekilde takip edildi. Afrika ve Avrupa'nın bazı bölgelerinden de bu anın tadını çıkarmak mümkün oldu. Peki bu güzel görüntü uzaydan nasıl görülürdü? Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS)'de görev yapan bir astronot bu sorunun cevabını verdi.

Boeing Starliner uzay aracında işler yolunda gitmiyor!

Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) bir astronot, geçtiğimzi gün gerçekleşen ay tutulmasının muhteşem görüntüsünü fotoğraflamayı başardı. Yakın zamanda ISS'de göreve başlayan Samantha Cristoforetti, Dünya çevresinde yörüngede bulunan uzay tesisinden ayın birkaç fotoğrafını paylaştı.

Avrupa Uzay Ajansı astronotu Cristoforetti, 26 Nisan'da altı aylık görevini tamamlamak için uzay istasyonuna geldi. Yolculuk sırasında Cristoforetti'nin yanı sıra SpaceX Crew-4'te, NASA astronotları Kjell Lindgren, Bob Hines ve Jessica Watkins bulunuyordu.

A partially eclipsed Moon playing hide-and-seek with our solar panel./ Eclissi parziale della luna che gioca a nascondino con il nostro pannello solare. ?? #lunareclipse2022 #BloodMoon #MissionMinerva pic.twitter.com/P7oYFcfTdA

— Samantha Cristoforetti (@AstroSamantha) May 16, 2022

Dört astronot, istasyondaki diğer üç kişiyle birlikte, mikro yerçekimi koşullarında bilimsel araştırmalar yapacak, yörünge karakolunu koruyacak ve çeşitli güncellemeler için uzay yürüyüşleri yapacaklar. Astronotlar bu süre zarfında ayrıca uzay aracı geliş ve gidişlerini de destekleyecekler.

Bir sonraki tam ay tutulması 8 Kasım 2022'de gerçekleşecek ve ABD ile Asya'nın bazı bölgelerinde görülebilecek. Bu günden sonra ise tam bir Ay tutulması için uzun bir süre beklememiz gerekecek. Çünkü bir sonraki tam Ay tutulması için öngörülen en yakın tarih Mayıs 2025.

Peki siz Ay tutulması hakkında ne düşünüyorsunuz, izlemeyi sever misiniz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

YORUMLAR
500
Boeing Starliner uzay aracında işler yolunda gitmiyor! Boeing Starliner uzay aracında işler yolunda gitmiyor!
Kaynak: Shiftdelete

Uluslararası Uzay İstasyonu, Amerika Birleşik Devletleri, Güneş, Uzay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uzaydan Ay tutulması işte böyle görünüyor! - Son Dakika


Son Dakika
17:51 İsveç Başbakanı Andersson: NATO üyeliği konusunda Türkiye ile sorunları çözmeye hazırız
17:49 Erdoğan'dan Abu Dabi'ye taziye ziyareti! Yeni devlet başkanını sarılarak teselli etti
17:38 Ak Partili Derinci Belediyesi tarafından konseri iptal edilen Aynur Doğan: Bizler "kaslarınızı" geliştireceğiniz kum torbası değiliz
17:29 9-5 çalıştığı gazeteciliği bırakıp cinsel film sektörüne girdi ama talih yüzüne gülünce başka yerden paraya para demedi
17:22 Arda Turan'dan sitem dolu paylaşım: Galatasaraylı gibi uyumak istiyorum, müsaade edin
17:18 Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya tutumu sonrası ABD'den şaşırtan Türkiye sözleri
17:07 Trabzonsporlu futbolcular Avrupa'nın radarında! Teklif üstüne teklif yağıyor
17:03 Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı'ndan "rüşvet" operasyonu tepkisi: İktidarın yeni bir ayak oyununa, algı operasyonuna tanıklık ediyoruz
16:36 Yatakta uyuyan karısına sarıldığını sandı, karşısındakiyle göz göze gelince korkudan titredi
16:33 İstanbul Tabip Odası'ndan 'Beyaz Miting' çağrısı: Ankara'yı beyaza boyamaya gidiyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 18:12:01. #1.12#
SON DAKİKA: Uzaydan Ay tutulması işte böyle görünüyor! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement