Uzaydan Ay tutulması işte böyle görünüyor!

Ay tutulması, Dünya'nın doğrudan Güneş ve Ay arasına geldiğinde meydana gelir. Bu süre zarfında Güneş ışınlarından yararlanamayan uydumuz, bir süreliğine karanlığa hapsolur. Ay'ın sadece belirli kısımlarının dahil olduğu tutulmaları sık sık görsek de geçtiğimiz haftasonu gerçekleşen tam Ay tutulmalarına çok sık rastlamıyoruz.

Uzaydan Ay tutulmasının görüntüleri!

Son tam Ay tutulması Amerika kıtasından en iyi şekilde takip edildi. Afrika ve Avrupa'nın bazı bölgelerinden de bu anın tadını çıkarmak mümkün oldu. Peki bu güzel görüntü uzaydan nasıl görülürdü? Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS)'de görev yapan bir astronot bu sorunun cevabını verdi.

Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) bir astronot, geçtiğimzi gün gerçekleşen ay tutulmasının muhteşem görüntüsünü fotoğraflamayı başardı. Yakın zamanda ISS'de göreve başlayan Samantha Cristoforetti, Dünya çevresinde yörüngede bulunan uzay tesisinden ayın birkaç fotoğrafını paylaştı.

Avrupa Uzay Ajansı astronotu Cristoforetti, 26 Nisan'da altı aylık görevini tamamlamak için uzay istasyonuna geldi. Yolculuk sırasında Cristoforetti'nin yanı sıra SpaceX Crew-4'te, NASA astronotları Kjell Lindgren, Bob Hines ve Jessica Watkins bulunuyordu.

A partially eclipsed Moon playing hide-and-seek with our solar panel./ Eclissi parziale della luna che gioca a nascondino con il nostro pannello solare. ?? #lunareclipse2022 #BloodMoon #MissionMinerva pic.twitter.com/P7oYFcfTdA — Samantha Cristoforetti (@AstroSamantha) May 16, 2022

Dört astronot, istasyondaki diğer üç kişiyle birlikte, mikro yerçekimi koşullarında bilimsel araştırmalar yapacak, yörünge karakolunu koruyacak ve çeşitli güncellemeler için uzay yürüyüşleri yapacaklar. Astronotlar bu süre zarfında ayrıca uzay aracı geliş ve gidişlerini de destekleyecekler.

Bir sonraki tam ay tutulması 8 Kasım 2022'de gerçekleşecek ve ABD ile Asya'nın bazı bölgelerinde görülebilecek. Bu günden sonra ise tam bir Ay tutulması için uzun bir süre beklememiz gerekecek. Çünkü bir sonraki tam Ay tutulması için öngörülen en yakın tarih Mayıs 2025.

Peki siz Ay tutulması hakkında ne düşünüyorsunuz, izlemeyi sever misiniz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.