Uzun Aşkın Kısası Filmi - Son Dakika

Yönetmenliğini ve senaristliğini Josh Lawson'un üstlendiği Avustralya menşeli romantik komedi filminin başrollerini Rafe Spall, Josh Lawson, Ronny Chieng, Noni Hazlehurst ve Dena Kaplan paylaşıyor.
Yönetmen: Josh Lawson
Senaryo: Josh Lawson
Oyuncular: Rafe Spall, Josh Lawson , Ronny Chieng, Noni Hazlehurst, Dena Kaplan, Zahra Newman
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: Long Story Short
Yapımcı Firma: Bir Film
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: Avustralya
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: Bir Film
Vizyon Tarihi: 30.07.2021
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Kaynak: InterSinema.com
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