Uzungöl Kış Festivali'nde Güvenlik Önlemleri

Trabzon'un dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de bu hafta sonu düzenlenecek olan Kış Festivali'ne katılmak için gelecek olanların ağır kış şartları nedeniyle mağduriyet yaşamaması adına bir dizi önlem alındı.

Festival Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, kar lastiği (kar tekeri) bulunmayan araçların Uzungöl'e girişine kesinlikle izin verilmeyecek. Trafik güvenliğini tehlikeye atmamak ve yolların kapanmasını önlemek amacıyla kolluk kuvvetleri yol güzergahı üzerinde sıkı denetimler gerçekleştirecek. Kendi aracıyla gelip kar lastiği bulunmayan veya bölgeye toplu taşıma ile geçmek isteyen vatandaşların ulaşımı, Çaykara merkezden organize edilen ring servisleri ile sağlanacak.

Yapılan açıklamada "Misafirlerimizin güvenliği ve ulaşımın aksamaması için alınan bu karara uyulmasını rica ederiz. Amacımız, festival coşkusunun herhangi bir kaza veya mağduriyet yaşanmadan en güvenli şekilde deneyimlenmesidir. Araçlarınızda mutlaka kış ekipmanlarını bulundurunuz. Yol durumu ve trafik yoğunluğu nedeniyle Çaykara'daki ring noktalarını kullanmaya özen gösteriniz" uyarısında bulunuldu. - TRABZON