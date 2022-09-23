Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
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Edirne'den kısa kısa

23.09.2022 10:54
Edirne'den kısa kısa

Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, düzenlediği değerlendirme toplantısında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, düzenlediği değerlendirme toplantısında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Kültür Merkezi Konferans salonunda düzenlenen toplantıda göreve geldiği günden bu yana geçen 41 ayı değerlendirirken yapımı tamamlanan, devam eden ve planlanan projeleri anlattı.

Becan, ilçeye hizmet için çalıştıklarını belirterek ihtiyaç duyulan projeleri hayata geçirdiklerini kaydetti.

Toplantıya, muhtarlar, siyasi parti ve sivili toplum kuruluşu temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

Keşan'da kış dönemi spor kursları başlıyor

Keşan Belediyesi tarafından düzenlenen kış dönemi spor kursları 8 Ekim'de başlıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, spor bilincinin geliştirilmesi ve boş zamanların en iyi şekilde spor yaparak geçirilmesi için düzenlenen kurslarda voleybol, basketbol, atletizm ve pilates branşlarında eğitim verilecek.

Kurslar, Keşan Belediyesi Spor Tesisleri Atatürk Stadı'nda gerçekleştirilecek.

Emekliye ayrılan öğretim üyesinden Rektör Tabakoğlu'na veda ziyareti

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şaban Gürcan, TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'na veda ziyaretinde bulundu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Tabakoğlu, Prof. Dr. Gürcan'a bugüne kadar kuruma sağladığı katkı ve hizmetlerden ötürü teşekkür ederek, bundan sonraki emeklilik yaşamında başarılar ve mutluluklar diledi.

Gürcan da Trakya Üniversitesi bünyesinde çalışmaktan gurur ve mutluluk duyduğunu ifade ederek, üniversite ile olan gönül bağının her zaman devam edeceğini belirtti.

Ziyaret sonunda Tabakoğlu, Gürcan'a teşekkür belgesi ve hediye takdiminde bulundu.

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Kaynak: AA

Özlem Becan, Konferans, Keşan, AKM, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

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