Uzunköprü Yeni Devlet Hastanesinin ihalesi yapıldı - Son Dakika

AK Parti MKYK Üyesi ve Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Uzunköprü Yeni Devlet Hastanesinin ihalesinin bugün yapıldığını belirterek, "Türkiye sağlık yatırımları konusunda Cumhuriyet tarihinin en verimli dönemini yaşıyor." dedi.



Aksal, yaptığı açıklamada, Uzunköprü'de 200 yataklı devlet hastanesi yapım ihalesinin bugün yapıldığını ve ihaleye 25 firmanın başvurduğunu söyledi.

Hastanenin 28 ayda tamamlanacağını ifade eden Aksal, "Toplam kapalı alanı 44 bin 400 metrekare olacak hastanenin inşaat süresi de ihalenin kalacağı firma ile sözleşme imzalanıp, yer teslimi yapılmasından itibaren 28 ayda tamamlanıp hemşehrilerimizin hizmetine girecektir." dedi.

AK Parti'nin "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" düsturunu şiar edinmiş bir parti olduğuna vurgu yapan Aksal, 18 yıldır yaptıkları her çalışmada insanları yaşatmanın ötesinde daha kaliteli bir hayat sürmelerini amaçladıklarını ifade etti.

Ülkelerin koronavirüs salgını kapsamında sağlık sistemleri birer birer çökerken, Türkiye'nin Şehir Hastaneleri ile sağlık sektöründe yeni bir çığır açtığını vurgulayan Aksal, "Türkiye, insanına en kaliteli sağlık hizmetini vermenin, bu dönemde ihtiyaç duyulan temel sağlık hizmetlerini eksiksiz sunmanın gururunu yaşamaktadır." diye konuştu.

Edirne ve ilçelerindeki sağlık yatırımları ve hizmetlerinin kalitesinin de vatandaşı memnun edici düzeyde olduğuna işaret eden Milletvekili Aksal, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın daha iyi hizmet alabilmesi, sağlık personelimizin de kendilerine ve Türkiye'ye yakışır ortamlarda hizmet verebilmesi için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Her alanda olduğu gibi sağlık alanındaki hizmetlerin kalitesi dünya standartlarının çok üzerindedir."

Aksal, AK Parti iktidarları döneminde Edirne ve ilçelerine 30'u aşkın sağlık tesisi kazandırıldığını belirterek, yatırımların hız kesmeden devam edeceğini sözlerine ekledi.