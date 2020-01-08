Vali Bilmez, "Vanspor kentin ortak paydasıdır" - Son Dakika
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Vali Bilmez, "Vanspor kentin ortak paydasıdır"

7 saat önce

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Vanspor'a destek amacıyla düzenlenen programda iş adamlarıyla bir araya geldi.

Vali Bilmez,

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Vanspor'a destek amacıyla düzenlenen programda iş adamlarıyla bir araya geldi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ve Vanspor'a destek amacıyla kurulan komisyon temsilcilerinin organizesinde gerçekleştirilen programda, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da mücadele eden Vanspor Futbol Kulübü için düzenlenen destek kampanyası hakkında katılımcılar bilgilendirildi.

Kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Bilmez, Vanspor'un kentin ortak paydası olduğunu siyasete ya da farklı bir mecraya kurban edilmemesi gerektiğini söyledi.


Van'ın birliğe, beraberliğe ve kardeşliğe ihtiyacı olduğunu belirten Bilmez, "İş insanlarını Vanspor'a desteğe bekliyoruz. Van için herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Amacımız Van için bir araya gelmek, Van için bir şeyler yapmaktır. Bu kentin birliğe beraberliğe ihtiyacı var. Siyasete kurban edilmemesi gereken ortak bir paydamız Vansporumuz var. Vanspor birliğimize, beraberliğimize ve kardeşliğimize katkı sunacak unsurlardan biridir. Şimdiden destek olanlara teşekkür ediyorum."

Toplantıya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Vanspor Futbol Kulübü Başkanı Servet Yenitürk, komisyon üyelerinden Van TSO Başkanı Necdet Takva, Van OSB Mehmet Aslan, VAN TB Başkanı Nayif Süer, Veysel Parin, Ömer İnanç, Ekrem Yalçın ve Vanspor kulüp yönetimi, kurum müdürleri ve iş insanları katıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 02:44 Kaynak: AA
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