Oktay Çağatay Karabük Valisi Oldu

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Karabük Valiliğine atanan Oktay Çağatay, görevine başladı.

Vali Oktay Çağatay, için Karabük Valiliğinde karşılama töreni düzenlendi. Protokol üyeleri tarafından karşılanan Çağatay daha sonra makam odasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Çağatay, göreve başlaması dolayısıyla yaptığı açıklamada, kendisini bu göreve layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükran ve saygılarını sunduğunu belirterek, atama sürecinde destek ve güvenlerini esirgemeyen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya teşekkür etti.

Karabük'ün sanayi hamlesiyle doğmuş, üretimle büyümüş ve Cumhuriyet kenti kimliğiyle müstesna bir yere sahip olduğunu ifade eden Çağatay, ilçeleriyle birlikte kentin güçlü bir bütün oluşturduğunu vurguladı. Safranbolu'nun UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi dokusuyla kültür turizminin önemli merkezlerinden biri olmaya devam ettiğini kaydeden Çağatay, Eskipazar'ın ise Adrianopolis Antik Kenti başta olmak üzere tarihi ve doğal zenginlikleriyle öne çıktığını dile getirdi.

Merkezden en ücra köylere kadar her yerleşimin Karabük'ün ayrılmaz bir parçası olduğunu belirten Vali Çağatay, bu kadim şehrin tarih boyunca yalnızca üreten değil, aynı zamanda medeniyet inşa eden bir anlayışın taşıyıcısı olduğunu ifade etti.

Görev süresince hukukun üstünlüğüne bağlılık, millet iradesine sadakat ve kamu yararını esas alan bir yönetim anlayışıyla çalışacaklarını vurgulayan Çağatay, kamu hizmetlerinde etkinlik, şeffaflık ve vatandaş memnuniyetini temel ilke olarak benimseyeceklerini kaydetti.

Vali Çağatay, kapılarının ve gönüllerinin Karabük halkına her zaman açık olacağını belirterek, çözüm odaklı, kapsayıcı ve kararlı bir yönetim anlayışıyla Karabük'ün tamamını kapsayan hizmetleri hayata geçirmek için gayret göstereceklerini sözlerine ekledi. - KARABÜK