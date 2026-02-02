Vali Çakır'dan Berat Kandili Mesajı - Son Dakika
Vali Çakır'dan Berat Kandili Mesajı

02.02.2026 14:30
Muş Valisi Avni Çakır, Berat Kandili'nde toplumsal dayanışma ve birlik vurgusu yaptı.

Muş Valisi Avni Çakır, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Çakır, mesajında, rahmet, mağfiret ve bereket ikliminin habercisi olan Berat Kandili'nin, insanın kendisiyle yüzleşmesine, hatalarını gözden geçirerek arınma iradesini tazelemesine vesile olan müstesna bir gece olduğunu belirtti.

Bu gecede yapılan samimi duaların kabul olmasını, kalplere huzur, hanelere bereket, şehre ve ülkeye sağlık ve esenlik getirmesini temenni eden Çakır, şunları kaydetti:

"Berat Kandili, bireysel muhasebenin yanı sıra toplumsal dayanışmanın, kardeşlik ve paylaşma bilincinin güçlenmesi için de önemli bir fırsattır. Kırgınlıkların son bulduğu, sevgi ve hoşgörünün hakim olduğu bu mübarek gece, dargınlıkların geride bırakılmasına, kırılan gönüllerin onarılmasına ve insanlar arasındaki güven duygusunun yeniden tesis edilmesine vesile olmaktadır. Bu yönüyle Berat Kandili, toplum olarak birbirimizi daha iyi anlamamıza ve ortak değerler etrafında kenetlenmemize imkan sunmaktadır. Birliğimizi ve beraberliğimizi güçlendiren bu kutlu zamanların, milletimize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, Berat Kandili'nin ülkemiz, milletimiz ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
