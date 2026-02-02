Vali Canbolat'tan Berat Kandili Mesajı - Son Dakika
Vali Canbolat'tan Berat Kandili Mesajı

02.02.2026 10:02
Aydın Valisi Yakup Canbolat, Berat Kandili'ni kutlayarak birlik, beraberlik ve yardımlaşma vurgusu yaptı.

Aydın Valisi Yakup Canbolat Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Aydın Valisi Yakup Canbolat Berat Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Sevgi, hoşgörü ve kardeşlik duygularının güçlendiği; yardımlaşma ve dayanışma bilincinin en üst seviyeye ulaştığı, rahmet ve bereketiyle gönüllerimizi kuşatan Berat Kandili'ne ulaşmanın huzur ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Berat Kandili; Yüce Rabbimizin sonsuz affına, merhametine ve bagışlayıcılığına sığınma imkanı sunarken, bizlere de kendimize, ailemize, milletimize ve tüm insanlığa karşı affedici, kuşatıcı ve onarıcı olmayı öğretir. Bu gece, yapacağımız duaların Cenab-1 Mevla' ya arz edileceği ve onun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanılacağı, umut, huzur ve müjde gecesidir. Bu gecenin; dualarımızın kabulüne, gönüllerimizin ferahlamasına, umutlarımızın tazelenmesine ve manevi huzurumuzun artmasına vesile olmasını temenni ediyorum. Bu mübarek gün ve gecelerin manevi ikliminde; birlik ve beraberliğimizi zedeleyen kırgınlıkları geride bırakarak sevgi, saygı ve muhabbetle kenetlenmeli; yardımlaşma ve paylaşma ruhunu diri tutarak ihtiyaç sahiplerine el uzatmalı, kardeşlik bağlarımızı daha da kuvvetlendirmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, basta Aydınlı hemşehrilerim olmak üzere aziz milletimizin Berat Kandili'ni tebrik eder; bu anlamlı gecenin ülkemize, tüm insanlığa ve İslam alemine barış, huzur, sağlık ve esenlik getirmesini temenni ederim" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
