Vali Çelik: "Amacımız Kütahya'ya katkı sunmak" - Son Dakika

Vali Çelik: "Amacımız Kütahya'ya katkı sunmak"

24.10.2020 10:30
Vali Çelik:

Kütahya "Kent Meydanı Projesi" bilgilendirme toplantısında konuşan Vali Ali Çelik, amaçlarının Kütahya'ya katkı sunmak olduğunu ifade etti.

Kütahya "Kent Meydanı Projesi" bilgilendirme toplantısında konuşan Vali Ali Çelik, amaçlarının Kütahya'ya katkı sunmak olduğunu ifade etti.

Kütahya Valiliği, Kütahya Belediyesi ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi imzalanan "Kent Meydanı Projesi" iş birliği protokolünün ardından DPÜ Rektörlük Toplantı Salonunda bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Rektörlük Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıya Vali Ali Çelik, Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, Belediye Başkanı Alim Işık, Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Rektör yardımcıları Prof. Dr. Muammer Gavas, Prof. Dr. Hasan Göçmez ve Prof. Dr. Mustafa Aydın, Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Şan, Genel Sekreter Vekili Prof. Dr. Atilla Batur, proje Yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi Eray Şahbaz ile proje ekibinde yer alan akademsiyenler ve üç paydaş kurumun temsilcileri katıldı.

Dr. Öğr. Üyesi Eray Şahbaz ile proje ekibinin kentsel ölçekte yapılan tespitler, tasarım fikirleri hakkında sunum eşliğinde katılımcıları bilgilendirdiği toplantıda kent meydanı ve tarihi doku arasında bütünsel bir bakış açısıyla ilişki kurularak yaya erişiminin artırıldığı, farklı yaş gruplarının kaliteli vakit geçirebileceği, Kütahya tarihinin deneyimlenebileceği, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve ticaretin desteklenmesinin amaçlandığı bir projenin 3D mimari animasyon videosunu katılımcılara sunuldu. Sunumun ardından Vali Çelik, Milletvekili Erenler ve Başkan Işık ile beraberindekiler proje üzerine görüş ve önerilerini paylaştı.

"Şahsi kanaatlerimiz değil, Kütahya'lıların ne istediği önemli"

Projeyi hazırlayan DPÜ proje ekibine teşekkür eden Vali Ali Çelik, "Hazırlanan proje fonksiyonel bir proje. Her yaşa hitap eden, çeşitli alanlardaki etkinlik ve faaliyetlere ev sahipliği yapabilecek bir alan oluşuyor. Bu proje bir alternatif. Üzerine düşünecek, konuşacak ve alternatifleri değerlendireceğiz. Kütahya'da bir değişim arayışı var. Değişimi tetikleyecek bir şeyler yapmalıyız ancak şahsi kanaatlerimizden ziyade Kütahyalıların ne istediği daha önemli. Amacımız Kütahya'ya katkı sunmak. Yapılan iş Kütahya'ya değer katsın ki bir sonraki aşamaya geçilebilsin. Değişim riskli ve zordur. Rasyonel, sağlıklı kararlar almalıyız" dedi.

Toplantı karşılıklı fikir alışverişinin ardından sona erdi. - KÜTAHYA

Vali Çelik: Amacımız Kütahya'ya katkı sunmak

Kütahya Valiliği, Milletvekili, Erenler, Kütahya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Çelik: 'Amacımız Kütahya'ya katkı sunmak' - Son Dakika

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