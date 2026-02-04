Vali Işın, UCİM Heyetini Ağırladı

Kütahya Valisi Musa Işın, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Kütahya heyetini Valilik makamında kabul etti.

Gerçekleştirilen kabulde, çocukların korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar, eğitim ve farkındalık faaliyetleri ile kurumlar arası iş birliği imkanları ele alındı. Vali Musa Işın, çocuk istismarıyla mücadelenin toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayarak, bu alanda yürütülen çalışmalara önem verdiklerini ifade etti.

Toplantıya, UCİM Kütahya İl Koordinatörü Elif Sülün, Eğitim Koordinatörü Çiğdem Şimşek, Hukuk Koordinatörü Av. Halime Yekdeş, Proje Koordinatörü Uğur Böcek ile Rehberlik ve Rehabilitasyon Koordinatörü Harun Doğan katıldı. - KÜTAHYA