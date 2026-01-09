Vali Koç, AA'nın Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika
Vali Koç, AA'nın Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

09.01.2026 13:28
Ağrı Valisi Mustafa Koç, AA'nın 2025 yılına damga vuran fotoğraflarını oyladı ve Filistin'e dikkat çekti.

Ağrı Valisi Mustafa Koç, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Vali Koç, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmoud İssa'nın "Gazze Şeridi'nde gıda krizi giderek derinleşiyor" başlıklı fotoğrafı seçen Koç, "Portre" kategorisinde ise Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" fotoğraflarını tercih etti.

"Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor" fotoğrafını oylayan Koç, "Spor" kategorisinde ise Bünyamin Çelik'in "Statların dili" fotoğrafına oy verdi.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Umut Karahasanoğlu'nun "Yurdumuz yıldızlar" başlıklı karesini seçen Koç, "Günlük Hayat" kategorisinde de İsa Terli'nin "Dolunay sefası" fotoğrafını oyladı.

Vali Mustafa Koç, Filistin ve Gazze'de İsrail saldırıları nedeniyle büyük acıların yaşandığını ve her zaman onlara dua ettiklerini söyledi.

Bu yıl oylamada Filistin'i konu alan fotoğrafları seçtiğini belirten Koç, şöyle konuştu:

"Fotoğrafların hepsi birbirinden kaliteli ve büyük emek verilmiş. Görsel olarak ve verdiği mesajlar açısından çok değerli fotoğraflar. Emek veren Anadolu Ajansının bütün çalışanlarını tebrik ediyorum. Bu yılki tercihlerimizi Gazze ve Filistin ile ilgili fotoğraflardan yana kullandık. Yıllardır kendi topraklarında, ülkelerinde hukuksuzca, zalimce muamelelere maruz kalan Filistin ve Gazze halkı ve orada açlıktan ölen çocuklar ya da savaş ortamında yaşamak zorunda kalmaları, hayatlarını kaybetmeleri, çocukluklarını çocuk gibi yaşayamamaları insanlık vicdanını sızlatan bir hadisedir. Bu yüzden eğilimimiz bu yönde oldu."

Anadolu Ajansını tebrik eden Koç, "Milli Mücadele ortamında kurulduğu 1920 yılından bu yana bütün çalışanlarıyla milletimize doğru bilgiyi aktarma, doğru haber verme noktasında çok başarılılar. Her zaman devletimizin yanında yer alan devletimizin müstesna kurumu Anadolu Ajansına teşekkür ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Seçmekte zorlandığımız fotoğraflardı." diye konuştu.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi, saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Mustafa Koç, Filistin, Kültür, Güncel, Çevre, Sanat, Son Dakika

