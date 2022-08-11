Merzifon OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Merzifon OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısı yapıldı

11.08.2022 15:31
Merzifon OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısı yapıldı

Vali Mustafa Masatlı başkanlığında Merzifon Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti Toplantısı yapıldı.

Vali Mustafa Masatlı başkanlığında Merzifon Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti Toplantısı yapıldı.

OSB'deki toplantıya, Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, Belediye Başkanı Alp Kargı ve müteşebbis heyeti üyeleri katıldı.

Gündem maddelerinin değerlendirildiği toplantıda, OSB'nin son durumu, genişleme sahası, atık su arıtma tesisi yapımı, istihdam konuları ve yeni yatırım talepleri görüşüldü.

Vali Masatlı, toplantıda yaptığı konuşmada, Merzifon'da üretim ve istihdamın artırılmasına yönelik çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Anadolu'nun ortasından geçen, Ankara ve İstanbul yolunun kesiştiği noktada bulunmasının lojistik ve ulaşım açısından Merzifon OSB'yi avantajlı konuma getirdiğine dikkati çeken Masatlı, coğrafi avantajı ve bölge insanının girişimci ruhu sayesinde hızla geliştiklerini, sanayi şehri olma yönünde ciddi mesafe alındığını ifade etti.

Merzifon'un yatırım öngörülen ve yeni istihdam vaadinde bulunulan bir şehir olduğunu aktaran Masatlı, "Merzifon, bulunduğu konum itibarıyla yatırımcıların gözdesi olan bir şehir. Sanayicilerimiz üretimlerini aralıksız sürdürüyor. Türkiye'nin daha çok büyümesi, daha çok gelişmesi, daha çok üretmesi için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Devletimiz, yatırımcıları her zaman desteklemektedir. Bizler de yatırımcılarımızın önünü açmak ve yeni iş sahaları oluşturmak için gayret gösteriyoruz." diye konuştu.

Toplantıda sanayicilerin sorun ve talepleri de dinlendi.

Vali Masatlı, toplantının ardından OSB'de faaliyet gösteren bazı fabrikalarda incelemelerde bulundu.

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Kaynak: AA

Organize Sanayi Bölgesi, Mustafa Masatlı, OSB, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Merzifon OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısı yapıldı - Son Dakika

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