Vali Öksüz'den Başkan Toksoy'a Ziyaret

Kars Valisi Türker Öksüz, bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Sarıkamış'ta Başarılı Belediye Başkanı Göksal Toksoy'u makmında ziyaret etti.

Kars Valisi Türker Öksüz, bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Sarıkamış'ta Başarılı Belediye Başkanı Göksal Toksoy'u makmında ziyaret etti.



Vali Öksüz,'ü makamında kabul eden Başkan Göksal Toksoy, Sarıkamış'ta hayata geçidiği projeler hakkında Vali Türker Öksüz'e bilgiler verdi.



Sarıkamış'ta gçreve başladığında önce alt yapı çalışmları başlattıklarını ifade eden Başkan Göksal Toksoy, "2014'te göreve geldiğimizde Sarıkamış'ın birikmiş, yıllarca kangrene dönmüş sıkıntıları vardı. Biz çalışma programı hazırladık. Öncelikli yapıması gerekenleri sıraladık ve alt yapıdan başladık. İlçenin 100 yıllık alt yapı soununu çözdük. Alt yapısı tamamlanan caddeleri sıcak asfaltla kapladık. Bahçeler, parklar, oyun alanları yaptık. Kaldırımları yeniledik. İçme Suyu Arıtma Tesisleri, Pis Su Arıtma Tesisi, Kesimhane, Oteller bölgesinin alt yapısını tamamladık. Sarıkamış giriş bulvarı, evlerin içerisine kadar içme suyu şebekesini yeniledik. Çok sayıda projeyi hayata geçirdik" dedi.



Başkan Göksal Toksoy, 2019 seçimlerinde de yeniden partisinden Belediye Başkanı adayı olduğunu ve ikinci kez gçrev verildiğinde yaklaşık 21 projeyi daha hayata geçireceklerini sözlerine ekledi. Toksoy, Sarıkamış'taki projelerinin hayata geçmesinde AK Parti milletvekillerininde çok katkı ve desteği olduğuna dikkat çekti.



Sarıkamış'ta önemli yatırımların hayata geçtiğini belirten Vali Türker Öksüz, Sarıkamış'ın şehitleriyle, kayak merkeziyle Türkiye'nin gündeminde olduğunu ve Valilik olarakta Sarıkamış'a ayrı değer verdiklerini kaydetti.



Başkan Göksal Toksoy, Vali Türker Öksüz'e ziyaretinden dolayı teşekkür ederek plaket takdim etti. Öksüz, daha sonra belediyeden ayrıldı. - KARS

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