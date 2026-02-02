Vali Şahin'den Berat Kandili Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Vali Şahin'den Berat Kandili Mesajı

Vali Şahin\'den Berat Kandili Mesajı
02.02.2026 13:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vali Şahin, Berat Kandili'nde af ve arınma fırsatlarını vurguladı, dua ve birlik çağrısında bulundu.

Trabzon Valisi Tahir Şahin, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Şahin, mesajında, Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi olan Berat Kandili'ne bir kez daha ulaşmanın huzur ve mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Bu gecede rahmet, mağfiret ve bereket kapılarının ardına kadar açıldığını ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Berat Kandili, affa mazhar olmanın, arınmanın ve yeni bir başlangıç yapmanın önemli bir fırsatıdır. Bu kıymetli geceler bizlere yalnızca Rabbimizin sonsuz merhametine sığınmayı değil, aynı zamanda kendimize, ailemize, çevremize ve tüm insanlığa karşı daha anlayışlı, affedici ve onarıcı olmayı da hatırlatmaktadır. Dua ve tövbe kapılarının açık olduğu bu mübarek gecede birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirerek, ülkemizin huzuru, milletimizin esenliği ve tüm İslam aleminin selameti için dua edeceğiz. Dünyanın farklı coğrafyalarında zulüm ve sıkıntı altında yaşayan mazlumların huzura kavuşması için Yüce Mevla'ya niyazda bulunacağız."

Kaynak: AA

Berat Kandili, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vali Şahin'den Berat Kandili Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Medvedev’den Trump’a övgü dolu sözler Medvedev'den Trump'a övgü dolu sözler
İsrail, Lübnan’ın güneyinde bir araca saldırı düzenledi İsrail, Lübnan'ın güneyinde bir araca saldırı düzenledi
Sel sularının altında kalan çukura düştü O anlar kameralarda Sel sularının altında kalan çukura düştü! O anlar kameralarda
Sakatlık yaşayan Bellingham, gözyaşlarına hakim olamadı Sakatlık yaşayan Bellingham, gözyaşlarına hakim olamadı
Sözleşme yapıldı Galatasaray’da üçüncü transfer de tamam Sözleşme yapıldı! Galatasaray'da üçüncü transfer de tamam
İki büyükşehir arası hızlı trenle 25 dakikaya düşecek İki büyükşehir arası hızlı trenle 25 dakikaya düşecek

15:09
6 gündür aranan kişinin cesedi parçalanmış halde bulundu Kafası kayıp
6 gündür aranan kişinin cesedi parçalanmış halde bulundu! Kafası kayıp
14:38
“Epstein adasındaki Türk çocuk“ dendi, gerçek çok başka çıktı
"Epstein adasındaki Türk çocuk" dendi, gerçek çok başka çıktı
14:19
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi
14:05
Epstein belgelerinden ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack da çıktı
Epstein belgelerinden ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack da çıktı
14:00
MEB’den öğrencileri üzecek takvim Tatiller birleşti
MEB'den öğrencileri üzecek takvim! Tatiller birleşti
13:57
Barış Murat Yağcı havalimanında gözaltına alındı
Barış Murat Yağcı havalimanında gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 15:29:08. #7.11#
SON DAKİKA: Vali Şahin'den Berat Kandili Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.