Son Dakika Haberleri: Vali Salih Ayhan, kurbanını TDV'ye bağışladı
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Vali Salih Ayhan, kurbanını TDV'ye bağışladı

57 dakika önce

Vali Salih Ayhan, kurbanını Türkiye Diyanet Vakfına (TDV) bağışladı.

Vali Salih Ayhan, kurbanını TDV'ye bağışladı, System.String[]
Vali Salih Ayhan, kurbanını Türkiye Diyanet Vakfına (TDV) bağışladı.
İl Müftüsü Yusuf Akkuş ve TDV Şube Yöneticisi İsmail Ersöz'ü makamında kabul eden Ayhan, "Sivas Valisi olarak kurbanımı bu yıl Türkiye Diyanet Vakfı'na bağışlıyorum." dedi.

Kurban Bayramı'nın önemine değinen Ayhan, "Barışın, kardeşliğin, sevginin ve hoşgörünün insanlık ve toplum için ne denli önemli olduğunu bizlere hatırlatan bayramlarımız, umutları canlandıran, toplumsal barışı güçlendiren, birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma duygularını pekiştiren özel günlerdir." diye konuştu.
Müslümanların kardeş olduğunu vurgulayan Ayhan, şunları kaydetti:
"Bu emre uygun şekilde tüm kardeşlerimizin yardımına koşacak, tüm kardeşlerimizin elinden tutacağız. Milletimiz samimiyetle, ihlasla kalpten gelerek yapılan her işin sonuna kadar destekçisi olur. Gerekirse tabağındaki yemeğin yarısını, çoluğunun çocuğunun rızkından arttırdığı her kuruşu bu işler için ayırır. Ben inanıyorum ki hayırda ve yardımda önde giden Sivas halkı, bu Kurban Bayramını da en iyi şekilde değerlendirecek, ihtiyaç sahipleri ile buluşacak ve onların sorunlarını paylaşacaktır. Kurban Bayramı'nda siz değerli halkımızın da bağışlarını Kızılay, TDV gibi uygun kurum ya da kuruluşlara bağışlayacağına inancım tamdır. Sivas Valisi olarak ben de bu yıl kurbanımı Türkiye Diyanet Vakfı'na bağışlıyorum. Yurt dışında gönül coğrafyamızdaki ihtiyaç sahiplerine yapılan yardımlar sayesinde Türkiye'yi tanıtıyoruz. Gönül köprüleri sayesinde kardeşlik ve muhabbet bağının güçlenmesini sağlıyor ve en önemlisi de İslamın tanıtılarak irşat vazifesini yerine getirmiş oluyoruz."
Konuşmanın ardından İl Müftüsü Yusuf Akkuş, Vali Salih Ayhan'a kurban bağışı makbuzunu takdim etti.
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Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 10:44 Kaynak: AA
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