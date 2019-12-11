Vali Şentürk basın mensuplarıyla buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Şentürk basın mensuplarıyla buluştu - Son Dakika

Vali Şentürk basın mensuplarıyla buluştu

6 saat önce

Vali Bilal Şentürk, kentte faaliyet gösteren ulusal ve yerel basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Vali Şentürk basın mensuplarıyla buluştu, System.String[]

Vali Bilal Şentürk, kentte faaliyet gösteren ulusal ve yerel basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Vali Şentürk, Hayme Ana Otağında, İl Özel İdare Genel Sekreteri Halis Nalbant, İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz ile Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş'ın hazır bulunduğu toplantıda, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün çalışmalarını değerlendirdi.


Devam eden çalışmaların kent tarafından sahiplenilmesini isteyen Vali Şentürk, halka ulaşmak adına basın mensuplarının önemli rol üstlendiğini ifade etti.

Bilecik'in 26 milyonluk pazara sahip olduğunun altını çizen Vali Şentürk, şunları kaydetti:


"Bilecik eğitimde, tarımda, ekonomide, turizmde ve sanayi olmak üzere her alanda daha iyi noktalara getirmek için çaba sarf ediyoruz. Bilecik, büyük şehirlerin arka bahçesi olmamalı, bilakis büyük şehirlerle bağ kurmalı. 26 milyonluk pazara 300 kilometre mesafedeyiz. Hemen her köyümüzün ayrı bir zenginliği var. Her karış toprağını en iyi şekilde değerlendirilmesini istiyoruz. Gurbetteki hemşirelerimiz köylerde atıl kalan arazilere ceviz dikmek suretiyle yılın belirli dönemlerinde köyüne gelecek. Hem köyünü ziyaret edecek hem de ekonomik gelir elde edecek. Tarım teşkilatımız başta olmak üzere tüm birimlerimiz çalışıyor. Gölpazarı Gıda İhtisas OSB'nin onayı geldi, kuruluş işlemleri devam edecek. Kamulaştırma süreçleri olacak ve alt yapı yatırımları yapılacak. Artık katma değeri yüksek olan sanayileri istiyoruz. Dolayısıyla ilimiz iyi bir noktaya gidiyor."

Necati Şentürk, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 04:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bolu Dağı Tüneli, kontrol için yarın 1,5 saat trafiğe kapatılacak
15 mahkum gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Esenyurt'ta silahlı kavga: 5 yaralı Son dakika: Bakan Akar'dan ABD'ye F-35 resti: Başka arayışlara girmek zorunda kalacağız

Son Dakika Haberleri
23:36 Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Tarihin en büyük üç kur saldırısına rağmen düşmeden, yıkılmadan... - Son Dakika
23:34 Ud sanatçısı Mehmet Bitmez Kudüs'te konser verdi - Son Dakika
23:34 KKTC'de Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü etkinlikleri - Son Dakika
23:33 Kılıçdaroğlu 4. Vefa ödülleri törenine katıldı - Son Dakika
23:33 "Aman Reis Duymasın" adlı filmin galası yapıldı - Son Dakika
22:32 Bolu Dağı Tüneli, kontrol için yarın 1,5 saat trafiğe kapatılacak - Son Dakika
22:19 15 mahkum gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
22:00 Esenyurt'ta silahlı kavga: 5 yaralı - Son Dakika
21:49 Son dakika: Bakan Akar'dan ABD'ye F-35 resti: Başka arayışlara girmek zorunda kalacağız - Son Dakika
21:22 MHP'li Erzincan Belediyesi, T.C. ibaresi ekledi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 23:39:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Şentürk basın mensuplarıyla buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]