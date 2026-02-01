Vali Sezer Osmanlıspor Programında

Edirne Valisi Yunus Sezer, Osmanlıspor'un yardımlaşma ve dayanışma programına katıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, bu yıl 12'ncisi düzenlenen programa katılan Sezer, kulübün yönetim kurulu üyeleri, sporcuları ve Osmanlı köyü sakinleri ile bir araya geldi.
Programda Sezer'e 22 numaralı Osmanlıspor forması hediye edildi.
