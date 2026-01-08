Vali Tavlı, AA'nın Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika
Vali Tavlı, AA'nın Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Vali Tavlı, AA\'nın Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı
08.01.2026 11:17
Samsun Valisi Orhan Tavlı, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak fotoğrafları değerlendirdi.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Vali Tavlı, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Tavlı, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazzeliler yardım noktasında yoğunluk oluşturdu" başlıklı fotoğrafını oylarken, "Portre" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" başlıklı karesini tercih etti.

"Haber" kategorisinde Ashraf Amra'nın "İnsanlar ve bombalar", "Spor"da Bünyamin Çelik'in "Statların dili" fotoğrafına oy veren Tavlı, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat", "Günlük Hayat" kategorisinde de İsa Terli'nin "Dolunay sefası" karesini oyladı.

Fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu belirten Tavlı, seçkide kareleri bulunan AA personelini tebrik etti.

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Orhan Tavlı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vali Tavlı, AA'nın Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika

SON DAKİKA: Vali Tavlı, AA'nın Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika
