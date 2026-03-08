İngiliz üssünü vuran İHA ile ilgili gündem yaratacak detay - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İngiliz üssünü vuran İHA ile ilgili gündem yaratacak detay

Haberin Videosunu İzleyin
İngiliz üssünü vuran İHA ile ilgili gündem yaratacak detay
08.03.2026 13:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İngiliz üssünü vuran İHA ile ilgili gündem yaratacak detay
Haber Videosu

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş sürerken İran tasarımı Şahed İHA'sı geçtiğimiz günlerde Kıbrıs'taki RAF Akrotiri İngiliz üssünü hedef aldı. Pistte küçük çaplı hasar oluşurken İngiliz istihbaratı enkazda Rus yapımı Kometa-B navigasyon sistemi tespit etti, saldırının ise büyük olasılıkla Lübnan'dan Hizbullah tarafından gerçekleştirildiği değerlendiriliyor.

ABD- İsrail ile İran arasında devam eden savaş Orta Doğu'da tansiyonu yükseltirken, Kıbrıs'ta yaşanan bir saldırı bölgedeki gerilimi daha da artırabilecek yeni bir gelişme olarak dikkat çekti. İngiltere'ye ait askeri üsse yönelik insansız hava aracı saldırısının savaşın seyrini ve bölgesel dengeleri etkileyebileceği değerlendiriliyor.

HAVA ÜSSÜNÜ İHA İLE VURDULAR

İran tasarımı Şahed tipi insansız hava aracının, 1 Mart'ta Kıbrıs'ta bulunan RAF Akrotiri İngiliz Hava Üssü'nü hedef aldığı bildirildi. Saldırıda üssün pistinde küçük çaplı hasar meydana gelirken, olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadığı aktarıldı.

GÜNDEM YARATACAK RUSYA DETAYI

İngiliz askeri istihbaratı tarafından yapılan incelemelerde ise dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Enkazda Rus yapımı Kometa-B navigasyon teknolojisine ait parçalar bulunduğu belirtildi. The Times ve Daily Mail'in aktardığı bilgilere göre bu teknoloji, Rusya ile İran arasındaki askeri ve teknolojik iş birliğine dair yeni bir işaret olarak değerlendiriliyor.

HİZBULLAH İDDİASI

Yetkililer, saldırının büyük olasılıkla doğrudan İran tarafından değil, Lübnan'dan Hizbullah tarafından fırlatılan bir İHA ile gerçekleştirildiğini düşünüyor. Ancak saldırıda kullanılan teknolojinin Rusya bağlantılı olması, olayın uluslararası boyutunu daha da karmaşık hale getirdi.

Rusya ile İran arasında insansız hava araçları ve askeri teknoloji alanındaki iş birliği daha önceki çatışmalarda da gündeme gelmişti. Bu son gelişmenin ise Orta Doğu'daki savaşın kapsamını genişletebileceği ve bölgede tansiyonu daha da yükseltebileceği yorumları yapılıyor.

Uzmanlar, İngiltere'ye ait bir askeri üssün hedef alınmasının NATO ve Batılı ülkelerin savaşa daha doğrudan dahil olma ihtimalini artırabileceğine dikkat çekiyor. Bu nedenle saldırının bölgesel çatışmanın daha geniş bir alana yayılmasına yol açabilecek kritik bir gelişme olarak değerlendirildiği ifade ediliyor.

Teknoloji, Politika, Lübnan, Kıbrıs, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İngiliz üssünü vuran İHA ile ilgili gündem yaratacak detay - Son Dakika

Böylesi görülmedi ABD’den savaşta dengeleri değiştirecek adım Böylesi görülmedi! ABD'den savaşta dengeleri değiştirecek adım
Savaşta 8. gün İran, Tel Aviv’i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA’larla vurdu Savaşta 8. gün! İran, Tel Aviv'i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA'larla vurdu
Trump zor durumda Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt Trump zor durumda! Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt
İspanya’nın ardından Avrupa’nın en büyük ülkesi de Trump’a sırt döndü İspanya'nın ardından Avrupa'nın en büyük ülkesi de Trump'a sırt döndü
Savaş sürerken ABD’den İsrail’e 2 milyar dolarlık bomba satışı Savaş sürerken ABD'den İsrail'e 2 milyar dolarlık bomba satışı
Resmen alay etti Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak Resmen alay etti! Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak
İki “kıyamet balığı“ sahile vurdu İki "kıyamet balığı" sahile vurdu
Çinli profesörden bomba yorum: Trump’ın kazandığı savaş yok, bu da öyle olacak Çinli profesörden bomba yorum: Trump'ın kazandığı savaş yok, bu da öyle olacak
Bakan Çiftçi teravihten sonra böyle Kur’an-ı Kerim okudu Bakan Çiftçi teravihten sonra böyle Kur'an-ı Kerim okudu

13:18
ABD basını kaleme aldı: İşte savaş sonrası İran’ı bekleyen olası 6 senaryo
ABD basını kaleme aldı: İşte savaş sonrası İran'ı bekleyen olası 6 senaryo
13:03
Kremlin yanlışlıkla yayınladı Putin’in hiç hoşuna gitmeyecek
Kremlin yanlışlıkla yayınladı! Putin'in hiç hoşuna gitmeyecek
12:53
İran’ın yeni dini lideri seçildi
İran'ın yeni dini lideri seçildi
12:01
İlk kez dile getirildi Savaşa özel kuvvetler dahil oluyor
İlk kez dile getirildi! Savaşa özel kuvvetler dahil oluyor
11:54
Putin’den ABD’nin önünde diz çöken Modi’ye tarihi ders
Putin'den ABD'nin önünde diz çöken Modi'ye tarihi ders
11:12
Kadın ninjalar, İsrail askerlerini bekliyor
Kadın ninjalar, İsrail askerlerini bekliyor
11:11
Saldırılar sabahı Tahran Petrol resmen yağmur olup yağdı
Saldırılar sabahı Tahran! Petrol resmen yağmur olup yağdı
10:57
İstediği para tartışma yarattı: İşte Celal Karatüre’nin kaşesi
İstediği para tartışma yarattı: İşte Celal Karatüre'nin kaşesi
10:47
Trump’ın bu hamlesi savaşı erken bitirebilir Hedefte Harg Adası var
Trump'ın bu hamlesi savaşı erken bitirebilir! Hedefte Harg Adası var
10:30
Orta Doğu’daki savaş tarlayı vurdu Küresel gıda krizi kapıda
Orta Doğu'daki savaş tarlayı vurdu! Küresel gıda krizi kapıda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2026 14:06:46. #7.12#
SON DAKİKA: İngiliz üssünü vuran İHA ile ilgili gündem yaratacak detay - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.