Denizli'de 5.1 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde de hissedildi
Son Dakika Logo

Denizli'de 5.1 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde de hissedildi

Haberin Videosunu İzleyin
Denizli\'de 5.1 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde de hissedildi
09.03.2026 09:29  Güncelleme: 09:56
Haberin Videosunu İzleyin
Denizli\'de 5.1 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde de hissedildi
Haber Videosu

AFAD'ın verilerine göre Denizli'nin Buldan ilçesinde saat 09.21'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde yaşanan sarsıntı çevre illerde de hissedildi. Sarsıntının ardından tedbir amaçlı okul ve hastaneler tahliye edilmeye başlandı.

Denizli güne depremle uyandı. Kentin Buldan ilçesinde saat 09.21'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Vatandaşlarda korku ve panik yaratan deprem yerin 7 kilometre altında yaşandı. Sarsıntı ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.

Denizli'de 5.1 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde de hissedildi

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Korkutan sarsıntı İzmir, Aydın, Uşak ve Manisa gibi Ege Bölgesi'nin büyük bir bölümünde hissedildi.

Denizli'de 5.1 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde de hissedildi

OKUL VE HASTANELER BOŞALTILIYOR

Deprem nedeniyle haftanın ilk gün yoğunluğu yaşanan başta hastaneler ve okullar olmak üzere büyük korku ve panik yaşandı. Depreme dayanıksız raporu bulunan Denizli Devlet Hastanesi poliklinikleri, AFAD'dan gelen uyarılar doğrultusunda boşaltıldı.

Okullardaki öğrenciler de kontrollü bir şekilde binalardan çıkartıldı. Şu ana kadar olumsuz her hangi bir durumun bildirilmediği öğrenilirken, ekiplerin saha taramalarına başladığı bildirildi.

Denizli'de 5.1 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde de hissedildi

BAKAN KURUM: HASAR TESPİT ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremin ardından yaptığı açıklamada şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum bilgisi almadıklarını belirterek ihbara göre hasar tespit çalışmalarına başlanacağını bildirdi. Bakan Kurum şu ifadeleri kullandı.

"Geçmiş olsun Denizli. Buldan'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Şu ana kadar gelen olumsuz bir durum olmamakla birlikte, olası ihbarlara göre İl Müdürlüğü ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarına başlayacak"

Denizli'de 5.1 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde de hissedildi

AFAD: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) depreme ilişkin yapılan açıklamada olumsuz bir durum bulunmadığı bildirildi. AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Denizli ilimizin Buldan ilçesinde saat 09.21'de meydana gelen ve Uşak, Aydın, Muğla, Burdur illerimizde de hissedilen 5.1 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız"

İSTANBUL'A DEPREM BİLDİRİMİ GÖNDERİLDİ

Deprem Ağı uygulamasında İstanbul'daki vatandaşlara deprem uyarı bilgisi gönderildi. Uyarıda "Hafif veya hiç titreme beklemeyin" ifadesine yer verildi.

Denizli'de 5.1 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde de hissedildi

Son Dakika Güncel Denizli'de 5.1 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde de hissedildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Resul Özdemir Resul Özdemir:
    Rabbim Depremden ve tüm afatlardan ülkemizi korusun.. 8 0 Yanıtla
  • UğuR DURAN UğuR DURAN:
    Depreme dayanıksız raporu olan Devlet Hastanesi hala faal mi yani? Biraz saçma değil mi? 0 0 Yanıtla
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
