Denizli\'de 5.1 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde de hissedildi

Denizli güne depremle uyandı. Kentin Buldan ilçesinde saat 09.21'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Vatandaşlarda korku ve panik yaratan deprem yerin 7 kilometre altında yaşandı. Sarsıntı ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.
Korkutan sarsıntı İzmir, Aydın, Uşak ve Manisa gibi Ege Bölgesi'nin büyük bir bölümünde hissedildi.
Deprem nedeniyle haftanın ilk gün yoğunluğu yaşanan başta hastaneler ve okullar olmak üzere büyük korku ve panik yaşandı. Depreme dayanıksız raporu bulunan Denizli Devlet Hastanesi poliklinikleri, AFAD'dan gelen uyarılar doğrultusunda boşaltıldı.
Okullardaki öğrenciler de kontrollü bir şekilde binalardan çıkartıldı. Şu ana kadar olumsuz her hangi bir durumun bildirilmediği öğrenilirken, ekiplerin saha taramalarına başladığı bildirildi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremin ardından yaptığı açıklamada şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum bilgisi almadıklarını belirterek ihbara göre hasar tespit çalışmalarına başlanacağını bildirdi. Bakan Kurum şu ifadeleri kullandı.
"Geçmiş olsun Denizli. Buldan'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Şu ana kadar gelen olumsuz bir durum olmamakla birlikte, olası ihbarlara göre İl Müdürlüğü ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarına başlayacak"
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) depreme ilişkin yapılan açıklamada olumsuz bir durum bulunmadığı bildirildi. AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Denizli ilimizin Buldan ilçesinde saat 09.21'de meydana gelen ve Uşak, Aydın, Muğla, Burdur illerimizde de hissedilen 5.1 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız"
Deprem Ağı uygulamasında İstanbul'daki vatandaşlara deprem uyarı bilgisi gönderildi. Uyarıda "Hafif veya hiç titreme beklemeyin" ifadesine yer verildi.
Son Dakika › Güncel › Denizli'de 5.1 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde de hissedildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (2)