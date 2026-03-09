Savaş piyasaları fena vurdu! Petrolde tarihi yükseliş - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Savaş piyasaları fena vurdu! Petrolde tarihi yükseliş

Savaş piyasaları fena vurdu! Petrolde tarihi yükseliş
09.03.2026 07:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Orta Doğu'da artan savaş gerilimi ve arz endişeleri petrol piyasalarında tarihi bir sıçramaya yol açtı; Brent petrol yüzde 26 yükselerek 119 dolara çıkarken ABD Başkanı Donald Trump, İran kaynaklı nükleer tehdidin ortadan kalkmasıyla fiyatların yeniden düşeceğini söyledi.

Orta Doğu'da artan savaş gerilimi küresel enerji piyasalarını sarstı. Arz endişeleriyle petrol fiyatları haftaya sert yükselişle başlarken, ABD Başkanı Donald Trump yükselişin kalıcı olmayacağını savundu.

Uluslararası petrol piyasaları haftaya güçlü bir yükselişle başladı. Orta Doğu'da tırmanan gerilim ve enerji arzına yönelik endişeler petrol fiyatlarında sert sıçramaya yol açtı. Küresel piyasalarda petrol fiyatları yüzde 20'nin üzerinde artarken ABD Başkanı Donald Trump'tan dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

TRUMP: YÜKSELİŞ GEÇİCİ

Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada petrol fiyatlarında yaşanan yükselişin geçici olduğunu söyledi. Mevcut artışın kısa vadeli bir gelişme olduğunu belirten Trump, bunun ABD ve dünya için güvenlik ve barış adına ödenebilecek sınırlı bir maliyet olduğunu ifade etti.

Trump, İran kaynaklı nükleer tehdidin ortadan kaldırılmasının hem jeopolitik gerilimi azaltacağını hem de enerji piyasalarında fiyatların yeniden gerilemesine yol açacağını savundu. Bu nedenle petrol fiyatlarındaki yükselişin daha geniş güvenlik hedefleri kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

PETROLDEN TARİHİ REKOR

Piyasalarda ise yükseliş dikkat çekici boyutlara ulaştı. ICE'de Brent petrolün varil fiyatı yüzde 26 artarak 119 dolara kadar çıktı. Asya işlemlerinde Batı Teksas türü ham petrolün varil fiyatı da yüzde 24,37 yükselerek 113,05 dolar seviyesinde işlem gördü. Bu sert hareketle birlikte Brent petrolde yükseliş yalnızca günlük bazda değil, daha geniş dönemde de güçlü bir tablo ortaya koydu. Brent petrol fiyatı ay başından bu yana yüzde 57,90, yıl başından bu yana ise yüzde 87,9 değer kazandı.

PİYASALAR SAVAŞ RİSKİNİ FİYATLADI

Petrol fiyatlarındaki hızlı yükseliş, küresel piyasalarda arz güvenliğine yönelik kaygıların güçlendiğini ortaya koydu. Yatırımcılar, Orta Doğu'daki gerilimin enerji sevkiyatını ve küresel arz dengesini bozabileceği endişesiyle petrol fiyatlarını yukarı yönlü fiyatlamaya başladı. Uzmanlar, jeopolitik risklerin sürmesi halinde enerji piyasalarında kısa vadede yüksek oynaklığın devam edebileceğine dikkat çekiyor.

Donald Trump, Brent Petrol, Orta Doğu, Politika, Ekonomi, Enerji, Finans, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Savaş piyasaları fena vurdu! Petrolde tarihi yükseliş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Tolga Akdemir Tolga Akdemir:
    Yapıştırın hemen zammı. 17 6 Yanıtla
  • GÜLŞEN Coşkun GÜLŞEN Coşkun:
    savaş bahane zam şahane 9 3 Yanıtla
    Cüneyt ertaç Cüneyt ertaç:
    aktröller nerede? 0 1
  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    Savas bahane zamlar sahane 5 4 Yanıtla
  • Ali Cakar Ali Cakar :
    Dünyayi batirdin nereye düsüyor. 8 0 Yanıtla
    Cüneyt ertaç Cüneyt ertaç:
    türkiye yi batıranlara bakalım biz 0 0
  • Bence Olumlu Bence Olumlu:
    Savaşta rafineriler vururlursa düşer mi.şu an gemiler çıkmıyorken böyle.buda insanlarla dalga geçiyor 7 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’de bir ilk Trafik tarihi boyunca kesilen en büyük cezayı yedi Türkiye'de bir ilk! Trafik tarihi boyunca kesilen en büyük cezayı yedi
Peş peşe zamlar isyan ettirdi: Kilosu 170 TL oldu Peş peşe zamlar isyan ettirdi: Kilosu 170 TL oldu
Saldırılar sabahı Tahran Petrol resmen yağmur olup yağdı Saldırılar sabahı Tahran! Petrol resmen yağmur olup yağdı
Kadın ninjalar, İsrail askerlerini bekliyor Kadın ninjalar, İsrail askerlerini bekliyor
Yeter artık Dünya Kadınlar Günü’nde kadın cinayeti Yeter artık! Dünya Kadınlar Günü'nde kadın cinayeti
Karakolda makatına şişe sokulmaya çalışıldı iddiası Müfettiş görevlendirildi Karakolda makatına şişe sokulmaya çalışıldı iddiası! Müfettiş görevlendirildi

08:14
Ünlü şef ilk ısırıkta kabusu yaşadı Apar topar hastaneye kaldırdılar
Ünlü şef ilk ısırıkta kabusu yaşadı! Apar topar hastaneye kaldırdılar
08:04
İran savaşının 10. gününde kriz İsrail’in hamlesi Trump’ı çıldırttı
İran savaşının 10. gününde kriz! İsrail'in hamlesi Trump'ı çıldırttı
08:03
İmamoğlu’ndan İBB davası öncesi videolu mesaj: Savunma yapmayacağım
İmamoğlu'ndan İBB davası öncesi videolu mesaj: Savunma yapmayacağım
06:19
Savaş sürerken Türkiye’den kritik hamle Bugün yola çıkıyorlar
Savaş sürerken Türkiye'den kritik hamle! Bugün yola çıkıyorlar
05:34
Savaşta 10. gün İran yeni liderini açıkladı, İsrail’in kritik noktaları yerle bir edildi
Savaşta 10. gün! İran yeni liderini açıkladı, İsrail'in kritik noktaları yerle bir edildi
04:58
İsrail ülkeye sızmaya çalıştı, helikopteri düşürüldü Onlarca ölü var
İsrail ülkeye sızmaya çalıştı, helikopteri düşürüldü! Onlarca ölü var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 08:44:40. #7.13#
SON DAKİKA: Savaş piyasaları fena vurdu! Petrolde tarihi yükseliş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.