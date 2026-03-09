Yüksel Yıldırım\'ın "Fenerbahçe\'nin içinden geçerdik" sözlerine gece yarısı yanıt geldi

Fenerbahçe, Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın maç sonrası yaptığı açıklamalara resmi hesabından sert bir yanıt verdi. Sarı-lacivertli kulüp, Yıldırım'ın dile getirdiği iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

"İDDİALAR TAMAMEN GERÇEK DIŞI"

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada Fenerbahçeli futbolcuların devre arasında hakemin boğazına sarıldığı yönünde duyum aldığını söylemişti. Fenerbahçe ise bu sözleri yalanlayarak, futbolcuların hakeme yönelik herhangi bir fiziki müdahalede bulunduğu iddialarının tamamen gerçek dışı olduğunu belirtti.

Kulüpten yapılan açıklamada, bu tür mesnetsiz ithamların kamuoyu önünde dile getirilmesinin sorumsuz bir yaklaşım olduğu vurgulandı.

SARAN OLAYLARI SAKİNLEŞTİRMEK İÇİN GİTTİ

Açıklamada ayrıca, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın tribünlerde yaşanan gerginliğin büyümemesi için ilgili bölgeye giderek ortamı sakinleştirmeye çalıştığı ifade edildi. Saran'ın oradaki varlığının herhangi bir kişiye destek amacı taşımadığı, yalnızca olayların büyümemesi için sorumluluk bilinciyle hareket ettiği kaydedildi.

"PROVOKATİF SÖYLEMLERE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Fenerbahçe, Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın açıklamalarının kulübün sinir uçlarına dokunan bir alışkanlık haline geldiğini savunarak, bu tür provokatif söylemlerin Türk futboluna zarar verdiğini belirtti.

Sarı-lacivertli kulüp, gerçek dışı iddiaların kamuoyunu yanıltmasına izin vermeyeceklerini vurgulayarak, camiayı hedef alan açıklamalara karşı durmaya devam edeceklerini ifade etti.