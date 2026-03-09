Yüksel Yıldırım'ın "Fenerbahçe'nin içinden geçerdik" sözlerine gece yarısı yanıt geldi - Son Dakika
09.03.2026 09:21
Fenerbahçe, Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın hakem ve tribünlerle ilgili açıklamalarını yalanladı. Yıldırım'ın ''Avrupa maçımız olmasaydı Fenerbahçe'nin içinden geçerdik'' sözleri de tartışmaları büyüttü.

Fenerbahçe, Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın maç sonrası yaptığı açıklamalara resmi hesabından sert bir yanıt verdi. Sarı-lacivertli kulüp, Yıldırım'ın dile getirdiği iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

"İDDİALAR TAMAMEN GERÇEK DIŞI"

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada Fenerbahçeli futbolcuların devre arasında hakemin boğazına sarıldığı yönünde duyum aldığını söylemişti. Fenerbahçe ise bu sözleri yalanlayarak, futbolcuların hakeme yönelik herhangi bir fiziki müdahalede bulunduğu iddialarının tamamen gerçek dışı olduğunu belirtti.

Kulüpten yapılan açıklamada, bu tür mesnetsiz ithamların kamuoyu önünde dile getirilmesinin sorumsuz bir yaklaşım olduğu vurgulandı.

SARAN OLAYLARI SAKİNLEŞTİRMEK İÇİN GİTTİ

Açıklamada ayrıca, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın tribünlerde yaşanan gerginliğin büyümemesi için ilgili bölgeye giderek ortamı sakinleştirmeye çalıştığı ifade edildi. Saran'ın oradaki varlığının herhangi bir kişiye destek amacı taşımadığı, yalnızca olayların büyümemesi için sorumluluk bilinciyle hareket ettiği kaydedildi.

"PROVOKATİF SÖYLEMLERE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Fenerbahçe, Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın açıklamalarının kulübün sinir uçlarına dokunan bir alışkanlık haline geldiğini savunarak, bu tür provokatif söylemlerin Türk futboluna zarar verdiğini belirtti.

Sarı-lacivertli kulüp, gerçek dışı iddiaların kamuoyunu yanıltmasına izin vermeyeceklerini vurgulayarak, camiayı hedef alan açıklamalara karşı durmaya devam edeceklerini ifade etti.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • fsywkj57pc fsywkj57pc:
    evet edersonda hakeme parmak sallamadı eldiveninin markasını gösterdi bu tür provaktif açıklamalar yapmayın lütfen fb dün akşamki futbolu ile zaten hiç bir şeyi hak etmiyor 13 15 Yanıtla
    Bayram ÖZSOY Bayram ÖZSOY:
    himmetli konustu 1 1
  • Harun Buyun Harun Buyun:
    devam böyle devam hakkımız yeniyor susmay devam doğru karat helal olsun 1 3 Yanıtla
  • Süleyman Irmak Süleyman Irmak:
    bu adam kim ya Fenerbahçe maçlarında böyle sürekli açıklamarda duruyor birisi buna dur demeli 1 1 Yanıtla
  • Ali Cakar Ali Cakar :
    Okan buruk sallarken bunu niye söylemiyosunuz. TFF tehdidleri niye görmezlikden geliyosunuz. 0 0 Yanıtla
  • Necati Sarıdağ Necati Sarıdağ:
    Şikesarayli ya cevap vermeye degmez 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
