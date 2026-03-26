Trump\'ın istediği oldu! Trans sporcular için olimpiyat kararı

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), kadın kategorisinde yarışma hakkını köklü biçimde yeniden tanımladı.
Yapılan açıklamaya göre; Olimpiyat Oyunları'ndaki kadın müsabakalarına artık yalnızca biyolojik olarak kadın olan sporcular kabul edilecek. Cinsiyetin tespiti için her sporcuya bir kez uygulanacak SRY gen taraması zorunlu hale getirildi.
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) yayımladığı bildiride, "Bilimsel verilere dayanarak IOC, SRY geninin yaşam boyu değişmediğini ve bir sporcunun erkek cinsiyet gelişimi geçirdiğine dair son derece güvenilir bir kanıt olduğunu kabul etmektedir. Bu adım, yıllardır dağınık şekilde sürdürülen düzenlemelerin yarattığı tartışmalara son verme amacı taşıyor. IOC, kadın elit sporunda evrensel bir çerçeve oluşturmayı hedefliyor.' ifadelerine yer verdi.
IOC Başkanı Kirsty Coventry ise konuyla ilgili, "Olimpiyat Oyunları'nda en küçük farklar bile zaferle yenilgiyi birbirinden ayırabilir. Bu nedenle biyolojik olarak erkek olan sporcuların kadın kategorisinde yarışmasının adil olmayacağı son derece açıktır. Üstelik bazı spor dallarında bu durum güvenlik açısından da sakıncalıdır." dedi.
IOC, trans sporcuların Olimpiyatlara katılımı konusunda herhangi bir kural koymamıştı. Mücadelelerin başlamasına 1 hafta kalana dek trans sporcular, bağlı oldukları federasyonlardan onay aldıktan sonra Olimpiyatlara katılabiliyordu.
ABD Başkanı Donald Trump, Los Angeles'ın 2028 Yaz Olimpiyatları'na ev sahipliği yapmaya hazırlandığı bir dönemde geçen yıl trans sporcuların ABD'deki okul, üniversite ve profesyonel düzeydeki kadın kategorisi müsabakalarında yarışmasını yasaklamıştı. Şubat 2025'te imzaladığı "Erkekleri Kadın Sporlarından Uzak Tutma" kararnamesinin ardından Trump, LA Olimpiyatları'nda da transseksüel sporculara izin vermeyeceğini bildirmişti.
