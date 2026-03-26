İşte serbest bırakılan Hakan Sabancı'nın ifadesi
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İşte serbest bırakılan Hakan Sabancı'nın ifadesi

Haberin Videosunu İzleyin
26.03.2026 18:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındıktan sonra hakkında yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı verilen Hakan Sabancı ifadesinde hakkındaki iddiaları reddetti. Sabancı, Hayatımın hiçbir döneminde uyuşturucu madde kullanmadım. Sormuş olduğunuz Aygün Aydın isimli kişi geçmişte bir kez gördüğüm, daha sonradan beni takıntı haline getiren hakkında uzaklaştırma kararı aldığım ve bunu ihlal etmesi nedeniyle hapisle tazyik edilen bir kişidir." dedi.

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan iş insanı Hakan Sabancı, sevk edildiği mahkemece yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı. İşlemlerinin ardından savcılığa ifade veren Sabancı, hakkındaki tüm suçlamaları reddederek hayatının hiçbir döneminde uyuşturucu madde kullanmadığını savundu.

HAKAN SABANCI SUÇLAMALARI REDDETTİ

Sabancı ifadesinde, suçlamaların odağındaki Aygün Aydın’ın kendisine iftira attığını öne sürdü. Aydın’ı geçmişte sadece bir kez gördüğünü belirten Sabancı, bu kişinin kendisini takıntı haline getirdiğini ve aralarında daha önceden alınmış uzaklaştırma kararları bulunduğunu hatırlattı.

"AYGÜN AYDIN BENİ TAKINTI HALİNE GETİRDİ"

Sabancı ifadesinde şunları söyledi: "Hayatımın hiçbir döneminde uyuşturucu madde kullanmadım. Uyuşturucu kullanılan ortamlarda bulunmadım. Sormuş olduğunuz Aygün Aydın isimli kişi geçmişte bir kez gördüğüm daha sonradan beni takıntı haline getiren hatta hakkında uzaklaştırma kararı aldığım ve bunu ihlal etmesi nedeniyle hapisle tazyik edilen bir kişidir. Hakkımda söyledikleri etrafta konuşulanlar bundan dolayı iftiradır. Benim bu kişiyle uyuşturucu madde kullanmam kesinlikle iftiradır.

"GEÇMİŞTE BEBEK OTEL'E GİTTİM"

Geçmişte Bebek Otel’e gitmişliğim vardı ancak Aygün Aydın ile Bebek Otel’e gitmedim, hatta bu kişiyle hiçbir yere gitmedim. Aygün Aydın adlı kişiyle bir kez ikametimde buluştum. Buluşmamız orta katta oldu ancak kesinlikle uyuşturucu madde kullanmadım. Partilere hiç katılmadım. Hande Erçel isimli kişiyi tanırım. Bu kişi yanımda hiçbir zaman uyuşturucu madde kullanmamıştır."

3. Sayfa, Magazin, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • tolga karabulut tolga karabulut:
    BU ÜLKE DE PARAN VARSA HİÇBİŞEY OLMAZ İSTEDİĞİNİ YAP HERŞEY PARAYA BAKAR :) 17 3 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2026 19:01:06. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.