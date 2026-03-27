Galatasaray Hakan Çalhanoğlu\'nun maaşını bile belirledi

Yeni sezon transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, milli yıldız Hakan Çalhanoğlu için yeniden devreye girdi.
Sarı-kırmızılılar, uzun süredir gündeminde yer alan Hakan Çalhanoğlu transferini bu kez sonuçlandırmayı hedefliyor. Daha önce Inter'in kapısını çalan Galatasaray, bu girişimlerden sonuç alamamıştı.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre Inter, sözleşmesini uzatmayan milli futbolcu için yaz transfer döneminde gelecek teklifleri değerlendirmeye hazırlanıyor. Kulübün 15-20 milyon euro bonservis beklentisi bulunuyor.
Galatasaray yönetimi ise 32 yaşındaki yıldız için maaş konusunda üst limitini belirledi. Sarı-kırmızılıların Hakan Çalhanoğlu için 10 milyon euro seviyesinin üzerine çıkmayacağı ifade edildi. Bu sezon Inter formasıyla 26 maçta görev alan milli futbolcu, 9 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.
