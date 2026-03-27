Galatasaray Hakan Çalhanoğlu'nun maaşını bile belirledi
Galatasaray Hakan Çalhanoğlu'nun maaşını bile belirledi

27.03.2026 14:15
Galatasaray, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosuna katmak için yeniden harekete geçti. Daha önce Inter ile görüşmeler yapan ancak sonuç alamayan sarı-kırmızılılar, bu kez transferi sonuçlandırmayı hedefliyor. İtalyan basınına göre, Inter, sözleşmesini uzatmayan Çalhanoğlu için yaz transfer döneminde gelecek teklifleri değerlendirmeye hazırlanıyor. Galatasaray yönetimi ise 32 yaşındaki yıldız için maaşta 10 milyon euro sınırı belirledi.

ORTA SAHAYA YILDIZ TAKVİYE

Sarı-kırmızılılar, uzun süredir gündeminde yer alan Hakan Çalhanoğlu transferini bu kez sonuçlandırmayı hedefliyor. Daha önce Inter'in kapısını çalan Galatasaray, bu girişimlerden sonuç alamamıştı.

INTER TEKLİFLERE AÇIK

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Inter, sözleşmesini uzatmayan milli futbolcu için yaz transfer döneminde gelecek teklifleri değerlendirmeye hazırlanıyor. Kulübün 15-20 milyon euro bonservis beklentisi bulunuyor.

10 MİLYON EURO SINIRI

Galatasaray yönetimi ise 32 yaşındaki yıldız için maaş konusunda üst limitini belirledi. Sarı-kırmızılıların Hakan Çalhanoğlu için 10 milyon euro seviyesinin üzerine çıkmayacağı ifade edildi. Bu sezon Inter formasıyla 26 maçta görev alan milli futbolcu, 9 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

    Yorumlar (4)

  • twthq85w5b twthq85w5b:
    birtek benmı begenmıyorum futbolunu bılmıyorum ama hakan cok bos bır topcu. oda emelklı olsada eskı jenerasyon topculardan kurtulsak genceccık yenı jenerasyonla devam etsek 19 0 Yanıtla
  • Ali Kublay Ali Kublay:
    Bunlar hakikaten kafayı yemiş.20 milyon Euro maasmi adam İtalya'da kaça oynuyorki sonra.su kadar borç bukadar borc diye zirliyolar ulen 42 tadında adama on milyon Euro verilirmi bir bakın bskslim Kenan yıldız daha yeni sözleşmesini uzattı kaç para maaş alıyor Bu bizim üç büyük kulübü yakında kepenk indirirler 6 0 Yanıtla
  • Ali Arat Ali Arat:
    almayın şu hakanı ya Mesut gibi olacak. 20 milyona gidin geleceğe yatırım 5 adam alırsın. biri tutsa paranı çıkartırsın 5 0 Yanıtla
  • 3475082Ak 3475082Ak:
    inşallah alamaz... 0 0 Yanıtla
