TSK'dan ihraç edilen Teğmen İzzet Talip Akarsu hakkında karar çıktı
TSK’dan ihraç edilen Teğmen İzzet Talip Akarsu hakkında karar çıktı

27.03.2026 15:11
30 Ağustos 2024'te Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kılıç çatarak "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atan ve TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden İzzet Talip Akarsu'nun başvurusunda ret kararı çıktı.

30 Ağustos 2024’teki mezuniyet töreninde kılıç çatarak yemin edip “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı attıkları için Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edilen teğmenlerden İzzet Talip Akarsu'nun başvurusunda karar çıktı.

12punto'da yer alan habere göre İdare Mahkemesi Teğmen İzzet Talip Akarsu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri'ne dönüşüne ilişkin görülen davada ret kararı verdi.

NE OLMUŞTU?

30 Ağustos 2024'teki Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sonrasında teğmenler kılıç çatarak "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diye slogan atmıştı. Ardından günlerce hedef gösterilen teğmenler TSK'den ihraç edilmişti. Teğmenlerden Deniz Demirtaş mahkeme kararıyla göreve dönmüştü. Ebru Eroğlu'nun başvurusu ise reddedilmişti. Diğer teğmenler Batuhan Gazi Kılıç ve Serhat Gündar’ın ihraç kararına karşı açtıkları davalar sürüyor.

    Yorumlar (14)

  • Mustafa yavuzdeger Mustafa yavuzdeger:
    olması gereken buydu… kendilerini ne zannediyorlar? 54 39 Yanıtla
    Devrim Ulaş Devrim Ulaş:
    zekeriya özede aynı yorumları yapıyordun kelek 11 4
    Apple User Apple User:
    artisliğe gerek. Mustafa Kemal’de Türkiye cumhuriyeti askeriydi, sizde TC askerisiniz… 0 0
    Bayram ÖZSOY Bayram ÖZSOY:
    dogru bu yeminden rahatsız olanlar ocalanın umut hakkından rahatsız olmuyor. once omurga olacak insanda omurga. 0 0
  • trgyky1978 trgyky1978:
    Hiçbir kimse Türkiye Cumhuriyeti devletinden büyük değildir herkez haddini bilecek 45 23 Yanıtla
    Devrim Ulaş Devrim Ulaş:
    'Herkes' bile yazmayı beceremeyip Herkez yazan cehalaetindne besleniyorlar işte 24 28
    Devrim Ulaş Devrim Ulaş:
    herkes yazmayı öğrendiğin zaman anlayacaksın ülkede olup biteni 24 23
    Yaik4321 Yaik4321:
    devrim sen çok biliyorsun ya ukala ukala yazıyorsun 9 6
    Şevket YILMAZ Şevket YILMAZ:
    Arkadaş sürekli makarna yediği için Türkçe yazı yazmayı bile bilmiyor 3 3
    Devrim Ulaş Devrim Ulaş:
    szka Ankara A büyük yazılır 2 3
    Szka788304 Szka788304:
    devrim ulaş ülkede olup biteni sana söyleyeyim paris eğlencesi belediye fatura otuz milyon ankara konser masrafı bir katrilyon belediye yolsuzlukları zararı bilinmiyor 3 1
    Whatisup Up Whatisup Up:
    Devrim koymuş geçirmiş. O lafı koydukça da siz de kudurdunuz. Kudurdukça da gardınızı düşürüp tekrar geçirmesine fırsat verdiniz. Türkçe bilenle bilmeyenin farkı işte. Devrim parmaklarına sağlık. ?? 1 1
    trgyky1978 trgyky1978:
    editör başkalarının yaptığı yorumu yayınla bana gelince yayınlama dürüst ol 0 0
  • Yusuf İNANÇ Yusuf İNANÇ:
    cevır cevır aynı haberi sun daha oncede sundunuz bu ne yaaa 4 9 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2026 16:46:25. #.0.4#
