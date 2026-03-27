İncirlik Üssü'nde siren sesleri! MSB'den açıklama var

27.03.2026 15:37
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, sosyal medyada Adana'da konuşlu İncirlik Üssü'nde "sirenlerin çaldığı" paylaşımlarına ilişkin, "“Sosyal medyada, İncirlik’te sirenlerin çaldığına dair paylaşımlar yapılmaktadır. Herhangi bir saldırı veya olumsuz bir durum yoktur. Yanlış alarm olduğu değerlendirilmektedir.” bilgisini paylaştı.

MSB kaynakları tarafından yapılan açıklamada, "Sosyal medyada, İncirlik'te sirenlerin çaldığına dair paylaşımlar yapılmaktadır. Herhangi bir saldırı veya olumsuz bir durum yoktur. Yanlış alarm olduğu değerlendirilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

20 MART'TA DA SİRENLER ÇALMIŞTI

İncirlikte 20 Mart'ta da siren sesleri çalmış bakanlıktan benzer açıklama gelmişti.

İRAN FÜZELERİ TÜRK HAVA SAHASINDA İMHA EDİLMİŞTİ

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası bölgede başlayan savaş sırasında İran'dan ateşlenen balistik füzeler, 3 kez Türk hava sahasında imha edilmişti. Bu gelişmeler üzerine Malatya ve Adana'ya yeni Patriot Hava Savunma Sistemi yerleştirilmesi kararlaştırılmıştı.

    Yorumlar (3)

  • Hüseyin Ermurat Hüseyin Ermurat:
    Yahu incirlikde oturuyorum kac dakika uzun çaldı nasıl yanlış olur msb sirenin de yablışı olur ozaman sirenin ne geregi var füze geldiginde inanmıyak ozaman 4 1 Yanıtla
  • Murat Çevre Murat Çevre:
    Korkmayın geçerken Elim degdi 3 2 Yanıtla
  • Devrim Ulaş Devrim Ulaş:
    trumpp bbanızzzz 3 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sevgilisine ateş ederken araya giren arkadaşını başından vurdu, intihar etti Sevgilisine ateş ederken araya giren arkadaşını başından vurdu, intihar etti
İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in yeğeni Murat Keleş savunma yaptı İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in yeğeni Murat Keleş savunma yaptı
Sahada sağlık görevlisinin olmadığını gören hakemin yaptığı hareket takdir topladı Sahada sağlık görevlisinin olmadığını gören hakemin yaptığı hareket takdir topladı
Kripto varlıklarla ilgili Meclis’e sunulan kanun teklifindeki maddeler geri çekiliyor Kripto varlıklarla ilgili Meclis'e sunulan kanun teklifindeki maddeler geri çekiliyor
Vincenzo Montella: Hedefe ulaşmak istiyoruz Vincenzo Montella: Hedefe ulaşmak istiyoruz
Trump, İran’ın verdiği “çok büyük“ hediyeyi açıkladı Trump, İran'ın verdiği "çok büyük" hediyeyi açıkladı

16:35
Özgür Özel’den Uşak Belediye Başkanı’nın otel odasında gözaltına alınmasına ilk yorum
Özgür Özel'den Uşak Belediye Başkanı'nın otel odasında gözaltına alınmasına ilk yorum
16:17
Bakanlıktan biberi fahiş fiyattan satan markete 1,8 milyon lira ceza
Bakanlıktan biberi fahiş fiyattan satan markete 1,8 milyon lira ceza
16:13
10 bin asker sevki sonrası gerilim tırmanıyor Rusya’dan ABD’ye rest
10 bin asker sevki sonrası gerilim tırmanıyor! Rusya’dan ABD’ye rest
16:07
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
12:40
İran, Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek
İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek
12:36
Bunu hesaba katmamışlardı: İran’ın planı ABD ordusunu çıldırttı
Bunu hesaba katmamışlardı: İran'ın planı ABD ordusunu çıldırttı
