Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, sosyal medyada Adana’da konuşlu İncirlik Üssü’nde “sirenlerin çaldığı” paylaşımlarına ilişkin, açıklama yaparak iddiaları yalanladı.
MSB kaynakları tarafından yapılan açıklamada, “Sosyal medyada, İncirlik’te sirenlerin çaldığına dair paylaşımlar yapılmaktadır. Herhangi bir saldırı veya olumsuz bir durum yoktur. Yanlış alarm olduğu değerlendirilmektedir.” ifadeleri kullanıldı.
İncirlikte 20 Mart'ta da siren sesleri çalmış bakanlıktan benzer açıklama gelmişti.
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası bölgede başlayan savaş sırasında İran'dan ateşlenen balistik füzeler, 3 kez Türk hava sahasında imha edilmişti. Bu gelişmeler üzerine Malatya ve Adana'ya yeni Patriot Hava Savunma Sistemi yerleştirilmesi kararlaştırılmıştı.
Son Dakika › Güncel › İncirlik Üssü'nde siren sesleri! MSB'den açıklama var - Son Dakika
