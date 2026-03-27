AK Parti'de Belediyelerle İlgili Çalışmalar Hızlandı

27.03.2026 12:43
AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı, belediyeler yasasıyla ilgili çalışmalarını hızlandırdı. Milletvekillerinden belediye şirketleri ve köy-mahalle statüsüne ilişkin uyarılar geldi. Özellikle belediye şirketlerinin yapılarına ilişkin sıkı denetim getirilmesi ve personel giderlerinin, şirket gelirinin belirli bir oranını geçmemesi gerektiği belirtildi. Büyükşehirlerde kaldırılan "köy" statüsünün farklı bir yapıda da olsa gündeme getirilebileceği önerildi.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı, belediyeler yasasıyla ilgili çalışmalar kapsamında hem mülki idarede hem de yerel yönetimlerde görev almış milletvekillerinin görüşlerini alıyor. Edinilen bilgiye göre milletvekillerinden belediye şirketleri ve köy-mahalle statüsüne ilişkin uyarılar geldi.

BELEDİYE ŞİRKETLERİNE "PERSONEL" AYARI

Milletvekilleri, özellikle belediye şirketlerinin yapılarına ilişkin sıkı denetim getirilmesini istediler. Belediye şirketlerindeki personel giderlerinin, şirket gelirinin belirli bir oranını geçmemesi gerektiği belirtildi. Yasaya, "Belediye şirketlerinin personel giderlerinin, şirket gelirinin belirli bir oranını geçemeyeceği" yönünde hüküm konulması gerektiği ifade edildi.

KÖYLER GERİ Mİ GELİYOR?

Milletvekillerinden, büyükşehirlerde kaldırılan "köy" statüsünün farklı bir yapıda da olsa gündeme getirilebileceği yönünde öneriler geldi. Özellikle köy tüzel kişiliğine ait malların, ilçe belediye başkanları tarafından satılmasını önlemeye dönük maddelerin getirilmesi gerektiği belirtildi. "Köyün kendisine ait mallar satılacaksa da en azından köyde yaşayanların yarısından fazlasının onayı alınsın" görüşü iletildi.

"BAZI HİZMETLER İLÇE BELEDİYELERİNE BIRAKILMALI"

Büyükşehir ile ilçe belediyeleri arasında yetki dengesinin yeniden kurgulanması gerektiği de gündeme getirildi. Mevcut durumda, ilçelerde de çok sayıda hizmetin büyükşehirler tarafından verilmesinin ilçe belediyelerini etkisizleştirdiği, temizlik, asfaltlama gibi temel bazı hizmetlerin tümüyle ilçe belediyelerine bırakılabileceği belirtildi.

İMAR VE HARCAMALARA SIKI DENETİM

AK Parti kurmaylarının çalışmalarını sürdürdüğü teklifte, belediye harcamalarına ve özellikle imar konusuna sıkı denetim getiren maddeler de yer alacak.

