Emirhan Topçu\'ya İtalya\'dan dev talip

26.03.2026 18:29
İtalya Serie A'da mücadele eden Milan, Beşiktaş'ın 25 yaşındaki savunma oyuncusu Emirhan Topçu'yu kadrosuna katmak için ilk adımı attı. Savunma hattını güçlendirmek isteyen İtalyan ekibi, Beşiktaş ile doğrudan temas kurarak Emirhan için resmi bir teklif sundu.

İtalya Serie A'da şampiyonluk yarışını sürdüren Milan, Beşiktaş forması giyen 25 yaşındaki savunma oyuncusu Emirhan Topçu'ya kanca taktı.

EMİRHAN İÇİN RESMİ TEKLİF

Barış Yurduseven'in haberine göre; Savunma hattını yeniden yapılandırmak isteyen Milan, Emirhan Topçu için Beşiktaş'a ilk teklifini yaptı. Siyah-beyazlılar ile doğrudan temas kuran İtalyan ekibinin yaptığı teklifin ayrıntılarına dair bilgi verilmese de görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

HENÜZ CEVAP VERİLMEDİ

Beşiktaş'ın gelen teklife henüz yanıt vermediği ve oyuncu ile de yapılacak görüşmenin ardından kısa bir süre içerisinde Milan'a dönüş yapacağı ifade edildi.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş formasıyla toplamda 63 resmi maça çıkan 25 yaşındaki deneyimli yıldız, bu maçlarda 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

