2026 FIFA Dünya Kupası'nda Paraguay'a 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda eden A Milli Takım'da büyük üzüntü yaşandı. Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından milli futbolcuların hayal kırıklığı kameralara yansıdı.
Ay-yıldızlı ekibin mücadeleci isimlerinden Mert Müldür, maç sonunda duygularına hakim olamadı. Saha içerisinde büyük üzüntü yaşayan milli futbolcunun gözyaşlarına boğulduğu görüldü.
Dünya Kupası'na büyük umutlarla katılan Türkiye'nin grup aşamasında turnuvaya veda etmesi oyuncular üzerinde de derin bir etki yarattı. Mert Müldür'ün maç sonundaki görüntüleri, alınan sonucun takım üzerindeki etkisini gözler önüne serdi. Milli futbolcunun gözyaşları kısa sürede futbolseverlerin de dikkatini çekti. Mert Müldür'ün yaşadığı büyük üzüntü, taraftarlar arasında duygusal yorumların yapılmasına neden oldu.
Mert Müldür dışında birçok futbolcumuz son düdüğün çalmasının ardından gözyaşlarına hakim olamadı. Ay-yıldızlıların saha ortasında yere çökerek uzun süre boyunca üzüntü yaşadıkları görüldü.
Son Dakika › Dünya Kupası › Mert Müldür gözyaşlarını tutamadı! Maç sonu yürek burkan görüntü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (7)