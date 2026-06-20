Cenaze yolunda feci kaza! 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cenaze yolunda feci kaza! 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Cenaze yolunda feci kaza! 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
20.06.2026 07:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'de kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarpan otomobilde bulunan 15 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Acı olayın ardından hayatını kaybeden çocuğun ailesiyle birlikte anneannesinin cenazesine katılmak için yola çıktığı ortaya çıktı.

Nevşehir- Kayseri kara yolu Öğretmenevi karşısında sabah saatlerinde yürek yakan bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.A. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Cenaze yolunda feci kaza! 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

15 YAŞINDAKİ ÇOCUK ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALANDI

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Cenaze yolunda feci kaza! 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kazada yaralanan 4 kişi ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan 15 yaşındaki A.B.A., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan diğer 3 kişinin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Cenaze yolunda feci kaza! 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

ANNEANNESİNİN CENAZESİNE KATILMAK İÇİN YOLA ÇIKMIŞ

Hayatını kaybeden A.B.A.'nın ailesiyle birlikte İzmir'den Kayseri'ye anneannesinin cenazesine katılmak üzere yola çıktığı öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. 

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Nevşehir, 3. Sayfa, Güvenlik, Kayseri, Yaşam, Çocuk, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Cenaze yolunda feci kaza! 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlk kez dışarı çıkan buzağı, kendini göle vurdu İlk kez dışarı çıkan buzağı, kendini göle vurdu
Gül, Babacan, Davutoğlu, Erbakan ve Arıkan aynı karede Gül, Babacan, Davutoğlu, Erbakan ve Arıkan aynı karede
Montella günler sonra patladı: Kaos çıkarmaya çalışanlardan daha çok Türk’üm Montella günler sonra patladı: Kaos çıkarmaya çalışanlardan daha çok Türk'üm
Dünya Kupası tarihinde eşine az rastlanır istatistik Kanada ceza sahasına 97 kez girdi Dünya Kupası tarihinde eşine az rastlanır istatistik! Kanada ceza sahasına 97 kez girdi
Rakamlar güncellendi Dev bankadan altın yatırımcısını şoke eden tahmin Rakamlar güncellendi! Dev bankadan altın yatırımcısını şoke eden tahmin
Milyonların beklediği gün geldi çattı YKS yarın başlıyor Milyonların beklediği gün geldi çattı! YKS yarın başlıyor
Özgür Özel: Kılıçdaroğlu’nun o sözü uykumu kaçırdı Özgür Özel: Kılıçdaroğlu'nun o sözü uykumu kaçırdı
Hava 4 derece soğuyacak 15 il için sel tehlikesi Hava 4 derece soğuyacak! 15 il için sel tehlikesi

08:35
Arda Güler: Utanç duyuyoruz
Arda Güler: Utanç duyuyoruz
08:18
Mert Müldür gözyaşlarını tutamadı Maç sonu yürek burkan görüntü
Mert Müldür gözyaşlarını tutamadı! Maç sonu yürek burkan görüntü
08:08
Uğurcan Çakır, ikinci maçlar itibarıyla Dünya Kupası’nın en kötüsü oldu
Uğurcan Çakır, ikinci maçlar itibarıyla Dünya Kupası'nın en kötüsü oldu
08:06
Dünya Kupası’na veda ettik Binlerce taraftar Montella’yı istifaya çağırıyor
Dünya Kupası'na veda ettik! Binlerce taraftar Montella'yı istifaya çağırıyor
08:05
Hayallerimiz buraya kadarmış A Milli Takımımız Dünya Kupası’na veda etti
Hayallerimiz buraya kadarmış! A Milli Takımımız Dünya Kupası'na veda etti
07:01
Hobi bahçeleri düzenlemesi Resmi Gazete’de
Hobi bahçeleri düzenlemesi Resmi Gazete'de
06:48
Arda Güler’e eleştiri yağdı Kaçırdığı pozisyon sonrası yorumlar peş peşe geldi
Arda Güler'e eleştiri yağdı! Kaçırdığı pozisyon sonrası yorumlar peş peşe geldi
06:42
Vincenzo Montella su molasında oyuncularına karşı çılgına döndü
Vincenzo Montella su molasında oyuncularına karşı çılgına döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2026 08:40:27. #7.13#
SON DAKİKA: Cenaze yolunda feci kaza! 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.