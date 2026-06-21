İsviçre'deki barış görüşmelerinde ilk açıklama! ABD: Birkaç saat içinde büyük ilerleme kaydettik - Son Dakika
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İsviçre'deki barış görüşmelerinde ilk açıklama! ABD: Birkaç saat içinde büyük ilerleme kaydettik

21.06.2026 15:59
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ABD ve İran arasında İsviçre'de yürütülen barış görüşmelerine ilişkin ilk açıklama ABD kanadından geldi. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, "İsviçre'de birkaç saat içinde büyük ilerleme kaydettik. Bölgesel barış için çalışıyoruz" dedi.

Dünyanın gözü İsviçre'deki ABD- İran ateşkes görüşmelerine çevrildi. Burgenstock kentinde başlayan müzakerelere Katar, Pakistan ve İsviçre'den arabulucular da katılıyor. Barış görüşmelerine ilişkin ilk açıklama ABD heyetine önderlik eden ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'den geldi. 

"BİRKAÇ SAAT İÇİNDE BÜYÜK İLERLEME KAYDETTİK"

Vance yaptığı açıklamada, son saatlerde önemli ilerleme sağlandığını belirterek, Trump’ın kendilerine birçok konuda diplomatik çözüm bulma yetkisi verdiğini söyledi. Vance, amaçlarının diplomasi yoluyla Orta Doğu’da kalıcı ilişkiler ve barış ortamı oluşturmak olduğunu ifade etti. İsviçre’de ABD ve İranlı müzakerecilerin, Katar arabuluculuğunda üçlü bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.

Vance, "Daha büyük ilerlemeler sağlamak istiyoruz. Başkan Trump, bize bir dizi konuda diplomatik bir çözüme ulaşma görevi verdi. Asıl soru, Orta Doğu’daki ilişkileri kalıcı olarak değiştirebilecek miyiz? Lübnan’daki barışın kalıcı olmasını istiyoruz. Bölgedeki istikrarsızlığı geride bırakacağız. Bölgesel anlamda bir ateşkes için çalışıyoruz. Bu sadece bir başlangıç, bölgemiz için daha iyi bir gelecek adına çalışıyoruz. Başkan Trump’ın vizyonu, 10 yıl sonra Ortadoğu’nun önceki durumuna kıyasla tamamen farklı bir hal almasıdır. Trump yeni bir sayfa açmamızı istedi" ifadelerini kullandı.

İsviçre'deki barış görüşmelerinde ilk açıklama! ABD: Birkaç saat içinde büyük ilerleme kaydettik

PAKİSTAN VE ABD HEYETLERİ BİR ARAYA GELDİ

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ile İran arasında gerçekleşecek teknik düzeydeki görüşmelere katılmak üzere bulunduğu İsviçre'nin Bürgenstock kentinde ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile bir araya geldi.

 Şerif'e görüşmede, Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir eşlik etti. Vance'in ise görüşmeye ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner ile katıldı.

İsviçre'deki barış görüşmelerinde ilk açıklama! ABD: Birkaç saat içinde büyük ilerleme kaydettik

İRAN HEYETİNDE KİMLER BULUNUYOR?

İran heyetine İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf’ın liderlik edeceği öngörülüyor. Heyette ayrıca İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin yanı sıra İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Bakıri ve İran Merkez Bankası Başkanı Abdülnasır Himmeti gibi üst düzey isimlerin de yer almasının beklendiği aktarılmıştı.

PAKİSTAN VE KATAR ARABULUCUK YAPIYOR

Yüz yüze görüşmelerin yapılacağı müzakerelerin ilk turuna Pakistan ve Katar arabuluculuk yapıyor.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, taraflar arasındaki barış müzakereleri kapsamında ABD Başkan Yardımcısı James David Vance başkanlığındaki heyetle bir araya geldi.

ABD HEYETİNDE KİMLER BULUNUYOR?

Toplantıya Vance ile birlikte ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner katıldı. Pakistan Başbakanı Şerif’e ise Genelkurmay Başkanı Asim Munir eşlik etti.

İRAN İLE ABD ARASINDA VARILAN MUTABAKAT

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu.

İslamabad Mutabakatı adı verilen mutabakat zaptı, 18 Haziran'da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda imzalanarak yürürlüğe girmişti.

Mutabakat, Lübnan dahil olmak üzere savaşın sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması gibi maddeleri içeriyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, İsviçre, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsviçre'deki barış görüşmelerinde ilk açıklama! ABD: Birkaç saat içinde büyük ilerleme kaydettik - Son Dakika

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