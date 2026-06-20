Denizli'de Dolu Yağışı Tarım Alanlarını Vurdu - Son Dakika
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Denizli'de Dolu Yağışı Tarım Alanlarını Vurdu

Denizli\'de Dolu Yağışı Tarım Alanlarını Vurdu
20.06.2026 09:05
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Denizli'nin Çameli ilçesinde aniden bastıran dolu, seralarda büyük zarara yol açtı, üreticiler mağdur.

Denizli il genelinde gün boyu etkili olan sağanak yağış, bazı ilçelerde yerini şiddetli dolu yağışına bıraktı. İl genelindeki yağışlar çoğu bölgede toprağa can suyu olurken Çameli'de aniden bastıran dolu yağışı tarım alanlarında zarara neden oldu.

Denizli'de dün öğleden sonra aniden yüzünü gösteren ve kısa sürede şiddetini artıran dolu, Çameli ilçesinin Kolak Mahallesi'nde dolu adeta beyaza bürüdü. İlçenin en önemli üretim merkezlerinden biri olan mahallede, yazlık domates ve sebze yetiştirilen seralar afetten zarar gördü. Yoğun dolu kütleleri seraların içine kadar girerek ürün sıralarının arasında buz birikintileri oluşturdu. Henüz gelişim aşamasında olan domates fideleri ve sebzeler, hem dolu tanelerinin isabet etmesiyle hem de aniden düşen sıcaklık nedeniyle hasar gördü.

"Emeklerimiz dakikalar içinde ziyan oldu"

Yaşanan afetin ardından mahalledeki tabloyu değerlendiren Kolak Mahallesi Muhtarı Yılmaz Nebiçavuşoğlu, üreticinin büyük bir mağduriyet yaşadığını vurguladı. Afetin boyutlarının sadece seralarla sınırlı kalmadığını belirten Muhtar Nebiçavuşoğlu, "Denizli'nin her yerine yağmur yağdı ancak bizim bulunduğumuz bölgede yağış bir anda şiddetli doluya döndü ve çok hızlı bir şekilde yer beyaza bürüdü. Gözümüz gibi baktığımız seralarımız, meyve ağaçlarımız ve açık tarlalardaki tüm meyve ile sebzelerimiz büyük hasar gördü. Aylarca verilen emek, dakikalar içinde ziyan oldu. Yetkililerden üreticimize destek olmalarını bekliyoruz." Dedi.

Bölgede yaşanan dolu yağışının ardından üreticiler bekleyişe geçti. Çameli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin bölgede seralar, açık tarlalar ve meyve bahçelerinde kapsamlı bir hasar tespit çalışması gerçekleştirmesi bekleniyor. Üreticiler şimdi yaralarının sarılması için yetkililerden gelecek desteği bekliyor. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Denizli'de Dolu Yağışı Tarım Alanlarını Vurdu - Son Dakika

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