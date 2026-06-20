''Vuruyoruz olmuyor, denedik olmuyor'' diyen Hakan Çalhanoğlu'ndan veda - Son Dakika
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''Vuruyoruz olmuyor, denedik olmuyor'' diyen Hakan Çalhanoğlu'ndan veda

20.06.2026 09:00
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A Milli Takım, Paraguay'a 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Mücadele sonrası takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu açıklamalarda bulundu. Gol atmak için her şeyi yaptıklarını ancak başaramadıklarını belirten kaptan, belki de son kez Dünya Kupası'nda mücadele ettiğini belirterek ''Vuruyoruz olmuyor, denedik olmuyor... Şanssızlık yani... Adamlar ilk şutla golü buldu. Belki benim için son Dünya Kupası.... Herkes üzüldü, kahroldu!'' dedi.

FIFA 2026 Dünya Kupası D Grubu 2. maçında Paraguay'a 1-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımı, gruptan çıkma şansını kaybetti. Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, maç sonunda değerlendirmelerde bulundu.

''VURUYORUZ OLMUYOR, DENEDİK OLMUYOR''

Gol atmak için büyük bir mücadele verdiklerini belirten Hakan Çalhanoğlu, "Şu an kelime bulmak kolay değil, zor! Buraya kadar biz getirdik! İki maçtır her şeyi denedik. Vuruyoruz olmuyor, denedik olmuyor... Şanssızlık yani... Adamlar ilk şutla golü buldu.'' sözlerini sarf etti. 

''BENİM İÇİN SON DÜNYA KUPASI''

Kendisi için son Dünya Kupası'na katılım olabileceğini belirten Hakan Çalhanoğlu, ''Biz genç takımız, daha çok turnuvamız olacak. Belki benim için son Dünya Kupası.... Herkes üzüldü, kahroldu! Denedik olmadı! Herkes için tecrübe oldu! Kendimizle gurur duymalıyız, buralara kolay gelmedik! Nerelerden nerelere geldik... Elenmek kolay değil, insan kabullenemiyor! Futbol bazen acımasız! Bundan da ders çıkarmalıyız! Bir şutla yine maçı kaybettik!" şeklinde konuştu. 

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Son Dakika Dünya Kupası ''Vuruyoruz olmuyor, denedik olmuyor'' diyen Hakan Çalhanoğlu'ndan veda - Son Dakika

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