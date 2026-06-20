Türkiye, 2 maçta çektiği 62 şutta gol atamadı - Son Dakika
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Türkiye, 2 maçta çektiği 62 şutta gol atamadı

Türkiye, 2 maçta çektiği 62 şutta gol atamadı
20.06.2026 08:20
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A Milli Takımımız, Avustralya'nın ardından Paraguay'a da kaybederek Dünya Kupası'na veda etti. Ay-yıldızlılar, Avustralya'ya karşı 30, Paraguay'a karşı da 32 şut çekmesine rağmen aradığı golü bulamadı.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 2. maçında Paraguay'a 1-0 mağlup olarak gruptan çıkma şansını yitirdi.

BİTİRİCİLİĞİN KURBANI OLDUK

Oynadığı iki maçta da hücumda üretken bir görüntü çizen Ay-yıldızlılar, bitiricilik sorununun kurbanı oldu. Grup aşamasında ilk olarak Avustralya'ya 2-0 kaybeden milliler, Avustralya kalesine tam 30 şut göndermesine rağmen aradığı golü bulamadı. 

62 ŞUTTA GOL YOK

Ay-yıldızlılar, bugün karşılaştığı 10 kişili Paraguay karşısında da aynı sorunu yaşadı. Maç boyunca rakip kalede büyük baskı kuran Türkiye, Paraguay kalesine tam 32 şut yolladı. Oynadığı iki maçta toplam 62 kez kaleyi yoklayan milli takım, aradığı golü bir türlü bulamadı. Net fırsatları cömertçe harcayan ve şanssızlığı kıramayan millilerimiz, turnuvaya erken veda ederek büyük bir hayal kırıklığı yaşattı.

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Son Dakika Dünya Kupası Türkiye, 2 maçta çektiği 62 şutta gol atamadı - Son Dakika

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