İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek

Haberin Videosunu İzleyin
İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek
27.03.2026 12:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek
Haber Videosu

İran Devrim Muhafızları'ndan yapılan yeni açıklamada, "Hürmüz Boğazı kapatıldı, boğazdan geçme girişimlerine sert bir karşılık verilecektir" ifadeleri yer aldı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada "Bizimle savaşmayan ülkelere Hürmüz Boğazı açık" demişti.

İran, savaştaki en büyük kozunu bir kez daha kullandı. Hürmüz Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı. 

Savaşın 27. gününde İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yeni bir açıklama geldi. İslam Devrim Muhafızları Halkla İlişkiler Birimi tarafından yapılan resmi açıklamada, "İsrail-Amerikan ittifakı" ve destekçilerine ait limanlara giden veya bu limanlardan gelen tüm gemilerin geçişinin, rota gözetmeksizin yasaklandığı belirtildi.

"BU SABAH 3 KONTEYNER GEMİSİ GERİ ÇEVRİLDİ"

Bildiride, bu sabah saatlerinde üç farklı ülkeye ait konteyner gemisinin, izinli koridorları kullanarak boğazdan geçme girişiminde bulunduğu aktarıldı. Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri’nin müdahalesi ve uyarıları neticesinde söz konusu gemilerin rotalarından dönmek zorunda kaldığı ifade edildi.

ABD yönetiminden gelen "Hürmüz Boğazı açık" yönündeki açıklamaların gerçeği yansıtmadığını savunan Devrim Muhafızları, boğazın fiilen kapalı olduğunu vurguladı. Açıklamanın sonunda, yasağa uymayarak boğazı kullanmaya çalışan unsurların "sert bir karşılıkla" karşılaşacağı mesajı verildi.

İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek
11 Mart'ta Hürmüz Boğazı'nda vurulan Tayland bayraklı gemide çıkan yangın 16 gündür sürüyor.

SİVİLLERE "BÖLGEYİ TERK EDİN" ÇAĞRISI

Devrim Muhafızları ayrıca, ABD güçlerine saldırıların devam edeceğini ve bölgedeki ülkelerdeki sivillere ABD askerlerinin konuşlandığı alanları derhal terk etmeleri uyarısında bulundu. ABD'nin "İran'ın ateşi altındaki bölgedeki üslerini terk ederek sivil bölgelerde masum halkı canlı kalkan olarak kullanmaya çalıştığı" savunulan açıklamada, "Bölgenin saygıdeğer halkı, İranlı sivilleri acımasızca öldüren ve şahsiyetlere suikast düzenleyen Amerikan terörist güçlerini ve gaspçı rejimi nerede bulursak bulalım ortadan kaldırma görevimiz olduğundan, zarar görmemeniz için Amerikan güçlerinin konuşlandığı bölgeleri derhal terk etmenizi tavsiye ederiz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan; İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, geçtiğimiz gün Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde "Hürmüz Boğazı herkese açıktır ve tüm gemiler güvenle geçebilir; fakat bizimle savaşan ülkeler söz konusu değildir" ifadelerini kullanmıştı.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Umit Coskun Umit Coskun:
    Ya açsa ne olur kapasa ne olur biz gaz bulduk biz petrol bulduk ve zaten her türlü paramız hiç oluyor 14 16 Yanıtla
  • Fuat A Fuat A:
    super 11 2 Yanıtla
  • 1234 1234:
    desene mazot 100 tl 6 2 Yanıtla
  • eflani78 eflani78:
    bu iş yalamaya döndü..aç kapa aç kapa Artema..biz dostuz bize bari açın yahu… 4 2 Yanıtla
    Ennağı Çelik Ennağı Çelik:
    Dost olduğuna eminmisin İsrail elçiliği kapatilmadi ABD üstleri ülkende faliyetine devam ediyor dostum Tampa tepki yok dışişleri bakanı topraklarını savunan İrana vurdun diye tepkili nasıl dostuk anlamadık... 12 4
  • Hakim ATMACA Hakim ATMACA:
    İran kendini bitirecek bu bi gerçek 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2026 13:29:37. #.0.4#
SON DAKİKA: İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.