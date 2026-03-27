İran, Hürmüz Boğazı\'nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek

İran, savaştaki en büyük kozunu bir kez daha kullandı. Hürmüz Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı.

Savaşın 27. gününde İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yeni bir açıklama geldi. İslam Devrim Muhafızları Halkla İlişkiler Birimi tarafından yapılan resmi açıklamada, "İsrail-Amerikan ittifakı" ve destekçilerine ait limanlara giden veya bu limanlardan gelen tüm gemilerin geçişinin, rota gözetmeksizin yasaklandığı belirtildi.

"BU SABAH 3 KONTEYNER GEMİSİ GERİ ÇEVRİLDİ"

Bildiride, bu sabah saatlerinde üç farklı ülkeye ait konteyner gemisinin, izinli koridorları kullanarak boğazdan geçme girişiminde bulunduğu aktarıldı. Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri’nin müdahalesi ve uyarıları neticesinde söz konusu gemilerin rotalarından dönmek zorunda kaldığı ifade edildi.

ABD yönetiminden gelen "Hürmüz Boğazı açık" yönündeki açıklamaların gerçeği yansıtmadığını savunan Devrim Muhafızları, boğazın fiilen kapalı olduğunu vurguladı. Açıklamanın sonunda, yasağa uymayarak boğazı kullanmaya çalışan unsurların "sert bir karşılıkla" karşılaşacağı mesajı verildi.

11 Mart'ta Hürmüz Boğazı'nda vurulan Tayland bayraklı gemide çıkan yangın 16 gündür sürüyor.

SİVİLLERE "BÖLGEYİ TERK EDİN" ÇAĞRISI

Devrim Muhafızları ayrıca, ABD güçlerine saldırıların devam edeceğini ve bölgedeki ülkelerdeki sivillere ABD askerlerinin konuşlandığı alanları derhal terk etmeleri uyarısında bulundu. ABD'nin "İran'ın ateşi altındaki bölgedeki üslerini terk ederek sivil bölgelerde masum halkı canlı kalkan olarak kullanmaya çalıştığı" savunulan açıklamada, "Bölgenin saygıdeğer halkı, İranlı sivilleri acımasızca öldüren ve şahsiyetlere suikast düzenleyen Amerikan terörist güçlerini ve gaspçı rejimi nerede bulursak bulalım ortadan kaldırma görevimiz olduğundan, zarar görmemeniz için Amerikan güçlerinin konuşlandığı bölgeleri derhal terk etmenizi tavsiye ederiz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan; İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, geçtiğimiz gün Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde "Hürmüz Boğazı herkese açıktır ve tüm gemiler güvenle geçebilir; fakat bizimle savaşan ülkeler söz konusu değildir" ifadelerini kullanmıştı.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.