Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar: Zirvede fark 2 puan oldu

Erken seçim tartışmaları devam ederken Asal Araştırma 26 ilde 2 bin kişiyle gerçekleştirdiği “Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorulu anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

AK PARTİ İLK SIRADA, CHP YAKIN TAKİPTE

Anket sonuçlarına göre; AK Parti yüzde 34,6 ile ilk sırada yer aldı. CHP ise yüzde 32 oy oranıyla ikinci sıradaki yerini korudu. DEM Parti yüzde 8,9 ile üçüncü sırada yer alırken, MHP yüzde 8,2 ile onu takip etti. İYİ Parti’nin oy oranı yüzde 4,8 olarak ölçüldü.

DİĞER PARTİLERİN OY ORANLARI

Araştırmada Zafer Partisi yüzde 3,1, Yeniden Refah Partisi yüzde 2,8, Anahtar Parti yüzde 2,7 ve Türkiye İşçi Partisi yüzde 1 oy aldı. “Diğer” partilerin toplam oy oranı ise yüzde 1,9 olarak açıklandı.