Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar: Zirvede fark 2 puan oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar: Zirvede fark 2 puan oldu

Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar: Zirvede fark 2 puan oldu
27.03.2026 14:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Asal Araştırma’nın 26 ilde 2 bin kişiyle yaptığı ankette AK Parti yüzde 34,6 ile ilk sırada yer alırken, CHP yüzde 32 ile ikinci sırayı aldı; DEM Parti ve MHP’nin takip ettiği listede diğer partilerin oy oranları daha düşük seviyelerde kaldı.

Erken seçim tartışmaları devam ederken Asal Araştırma 26 ilde 2 bin kişiyle gerçekleştirdiği “Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorulu anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. 

AK PARTİ İLK SIRADA, CHP YAKIN TAKİPTE

Anket sonuçlarına göre; AK Parti yüzde 34,6 ile ilk sırada yer aldı. CHP ise yüzde 32 oy oranıyla ikinci sıradaki yerini korudu. DEM Parti yüzde 8,9 ile üçüncü sırada yer alırken, MHP yüzde 8,2 ile onu takip etti. İYİ Parti’nin oy oranı yüzde 4,8 olarak ölçüldü.

Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar: Zirvede fark 2 puan oldu

DİĞER PARTİLERİN OY ORANLARI

Araştırmada Zafer Partisi yüzde 3,1, Yeniden Refah Partisi yüzde 2,8, Anahtar Parti yüzde 2,7 ve Türkiye İşçi Partisi yüzde 1 oy aldı. “Diğer” partilerin toplam oy oranı ise yüzde 1,9 olarak açıklandı.

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar: Zirvede fark 2 puan oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sevgilisine ateş ederken araya giren arkadaşını başından vurdu, intihar etti Sevgilisine ateş ederken araya giren arkadaşını başından vurdu, intihar etti
İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in yeğeni Murat Keleş savunma yaptı İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in yeğeni Murat Keleş savunma yaptı
Trump’ın istediği oldu Trans sporcular için olimpiyat kararı Trump'ın istediği oldu! Trans sporcular için olimpiyat kararı
İşte serbest bırakılan Hakan Sabancı’nın ifadesi İşte serbest bırakılan Hakan Sabancı'nın ifadesi
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında geriye sadece Hande Erçel kaldı Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında geriye sadece Hande Erçel kaldı
Emirhan Topçu’ya İtalya’dan dev talip Emirhan Topçu'ya İtalya'dan dev talip
Trump: İran anlaşma yapmak için yalvarıyor Trump: İran anlaşma yapmak için yalvarıyor

15:11
TSK’dan ihraç edilen Teğmen İzzet Talip Akarsu hakkında karar çıktı
TSK’dan ihraç edilen Teğmen İzzet Talip Akarsu hakkında karar çıktı
14:15
Galatasaray Hakan Çalhanoğlu’nun maaşını bile belirledi
Galatasaray Hakan Çalhanoğlu'nun maaşını bile belirledi
13:19
Kabe’de skandal Türk hacı, başörtüsünden tutulup götürüldü
Kabe’de skandal! Türk hacı, başörtüsünden tutulup götürüldü
13:00
İran “Hedef olursunuz“ dedikten sonra iki ülkeye saldırdı
İran "Hedef olursunuz" dedikten sonra iki ülkeye saldırdı
12:46
Doğal gaz faturalarında yeni dönem 4 gün sonra başlıyor
Doğal gaz faturalarında yeni dönem! 4 gün sonra başlıyor
12:43
AK Parti çalışmaları hızlandırdı Büyükşehirlerde köklü değişiklik
AK Parti çalışmaları hızlandırdı! Büyükşehirlerde köklü değişiklik
12:40
İran, Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek
İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2026 15:17:12. #7.12#
SON DAKİKA: Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar: Zirvede fark 2 puan oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.