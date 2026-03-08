Eski sevgilisine gönderdiği paranın dekontunu paylaşıp isyan etti

Sosyal medyada paylaşılan bir gönderi kısa sürede dikkat çekti. Bir kadın, geçmişte eski sevgilisine gönderdiği para transferine ait EFT dekontunu paylaşarak yaşadığı pişmanlığı dile getirdi.

AÇIKMA KISMI DİKKAT ÇEKTİ

Paylaşılan dekontta, internet bankacılığı üzerinden gerçekleştirilen 61 bin TL'lik transferin açıklama kısmında "İyi günde kötü günde bu ay sana iyi gelecek, sen benim önceliğimsin" ifadelerinin yer aldığı görüldü.

"KİMSEYE HİS BESLEMİYORUM AMA..."

Sevgilisinden ayrıldıktan sonra pişmanlığını dile getiren kadın, yaptığı son paylaşımında ise "Şu an kimseye bir his beslemiyorum ama beslerken çok salaktım" dedi.