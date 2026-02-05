Vali Usta'dan 'Yılın Kareleri' Oylaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Vali Usta'dan 'Yılın Kareleri' Oylaması

05.02.2026 15:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak fotoğraflar seçti.

Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Vali Usta, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı" karesini seçen Usta, "Portre"de ise Cem Özdel'in "Rastgeldi" fotoğrafını tercih etti.

Ahmet Hamdi Usta, "Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında", "Spor"da Gerald Anderson'un "Yumruklar konuşuyor", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Beytullah Eles'in "Göklerde bir kale", "Günlük Hayat"ta da İsa Terli'nin "Dolunay sefası" fotoğraflarına oy verdi.

Vali Usta, yaptığı açıklamada, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Fotoğrafları çekenleri ve seçkiyi hazırlayanları tebrik eden Usta, "Seçmekte çok zorlandık. Birbirinden güzel kareler vardı ama birer tane seçmemiz gerekiyordu. İnşallah seçtiğimiz kareler bu yılın karelerinde dereceye girer diye umuyorum. Seçimlerimde de iddialıyım. Tekrar objektiflerine, emeklerine sağlık çeken arkadaşlarımın. Anadolu Ajansımıza da ülkemize yaptığı hizmetlerden dolayı da teşekkürü bir borç biliyorum." diye konuştu.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Hamdi Usta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vali Usta'dan 'Yılın Kareleri' Oylaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Araç kondu, 20 yıl sonra gerçek ortaya çıktı Araç kondu, 20 yıl sonra gerçek ortaya çıktı
Ölülerden çalıp sattıklarıyla krallar gibi yaşamış Rakam dudak uçuklatır Ölülerden çalıp sattıklarıyla krallar gibi yaşamış! Rakam dudak uçuklatır
Fenerbahçeli kadın voleybolcuların Kante çılgınlığı Fenerbahçeli kadın voleybolcuların Kante çılgınlığı
Tehditler yerini dostluğa bıraktı: Trump ve Petro’dan Beyaz Saray’da dostluk gösterisi Tehditler yerini dostluğa bıraktı: Trump ve Petro'dan Beyaz Saray'da dostluk gösterisi
Ünlü sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin tutuklandı Ünlü sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin tutuklandı
Alanyaspor’u tek başına destekledi Kaç km yol gittiğini duyanlar hayret ediyor Alanyaspor'u tek başına destekledi! Kaç km yol gittiğini duyanlar hayret ediyor

16:18
Köprü ve boğaz manzarasına karşı konsol oynadı
Köprü ve boğaz manzarasına karşı konsol oynadı
15:55
Uğurcan Çakır’ın jölesiz saçları olay oldu
Uğurcan Çakır'ın jölesiz saçları olay oldu
15:34
Oyuncu Ufuk Özkan organ naklinden sonra gözünü açtı İşte ilk sözleri
Oyuncu Ufuk Özkan organ naklinden sonra gözünü açtı! İşte ilk sözleri
15:29
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
15:23
Hakkı Alp: Kahramanmaraş’ta bir Avrupa ülkesi büyüklüğünde ihya çalışması yapıldı
Hakkı Alp: Kahramanmaraş'ta bir Avrupa ülkesi büyüklüğünde ihya çalışması yapıldı
14:59
Öcalan tahliye olacak mı Feti Yıldız “Umut Hakkı“ konusuna açıklık getirdi
Öcalan tahliye olacak mı? Feti Yıldız "Umut Hakkı" konusuna açıklık getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 16:24:52. #7.11#
SON DAKİKA: Vali Usta'dan 'Yılın Kareleri' Oylaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.