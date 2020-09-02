Vali Yerlikaya, Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu Toplantısına katıldı Açıklaması - Son Dakika

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 642 filyasyon ekibinin sahada olduğunu, 1900 personelle çalışmaların yürütüldüğünü bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Vali Yerlikaya koordinasyonunda, Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu Toplantısının ikincisi gerçekleştirildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün (AFAD) Hasdal yerleşkesinde düzenlenen toplantıya Yerlikaya'nın yanı sıra Vali Yardımcısı Niyazi Erten, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Halk Sağlığı Başkanı Dr. Abdullah Emre Güner, ilçe kaymakamları, ilçe sağlık müdürleri, AFAD ve halk sağlığı yetkilileri katıldı.

İstanbul'da yürütülen filyasyon çalışmalarının ele alındığı toplantıda konuşan Yerlikaya, koronavirüsle mücadelede büyük önem taşıyan filyasyon çalışmalarının düzenli olarak değerlendirileceğini belirtti.

Yerlikaya, kontrollü sosyal hayata temizlik, maske ve mesafe farkındalığı ile devam edildiğini aktararak, "Cumhurbaşkanımızın virüsle mücadelede 'Tamam' olarak formülize ettiği bu üç unsurdan vazgeçmiyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığını korumak için bu bağlamda 21 ayrı başlıkta İstanbul'da düzenli olarak 39 ilçemizde denetimler yapıyoruz. İstiyoruz ki vatandaşlarımız, alınan tedbirlere riayet etsin ve bir an önce bu virüsü hep birlikte yenelim. Tedbirler bizlerin sağlığını korumak için alınıyor." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da salgını kontrol altında tutmak için bütün sağlık çalışanlarının büyük bir özveri ile görev yaptığına işaret eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Bizler de tüm imkanlarımız ile sağlık çalışanlarımızın yanındayız. İl Sağlık Müdürümüz ve buradaki 39 ilçe sağlık müdürümüz nezdinde bütün sağlık çalışanlarımıza canıgönülden teşekkür ediyorum. Sağlıkçılarımızın emeklerinin boşa gitmemesi, vatandaşlarımızın sabır ve anlayışlarının karşılık bulması ve toplumumuzun sağlığı için virüse karşı mücadelemizde biraz daha sıkı tedbirler almamız gerektiği için duruma göre ilave tedbirler alıyoruz. İçişleri Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda İl Hıfzıssıhha Meclisi kararıyla ilimizde Vali Yardımcımız, ilçelerimizde kaymakamlarımız başkanlığında Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları oluşturduk."

"İnsan ve toplum sağlığı için görev yapan ekiplerimize teşekkür ediyorum"

Vali Yerlikaya filyasyonun, bulaşıcı hastalığı taşıyan kişinin temas ettiği herkesin taranmasına yönelik işlemler olarak tanımlandığını belirterek, bu çalışmayla sonucu pozitif çıkan ancak hastanede yatmasına gerek bulunmayan vatandaşları izole ettiklerini, temasta bulunmuş olabileceği insanları sistem üzerinden 14 gün süreyle takip ettiklerini bildirdi.

Yerlikaya, 15 gün önce 39 ilçede, 503 olan filyasyon ekip sayısını artırdıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bugün 642 filyasyon ekibimiz sahada. Yaklaşık 1900 personel ile çalışmaları yürütüyoruz. İstanbulumuzda 39 ilçemizde İlçe Sağlık Müdürlüklerimiz, emniyetimiz, jandarmamız, VEFA Sosyal Destek Birimlerimiz 10-30 Ağustos'ta toplam 87 bin 452 eve birebir ulaştı, 810 bin 838 telefon ile takip gerçekleştirdi. Filyasyona uymayanlar için 416 idari işlem, 1 adli işlem uygulandı. VEFA Sosyal Destek Birimlerimizce, filyasyon takibindeki vatandaşlarımızın 8 bin 535 talebi/isteği yerine getirildi. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca 2 bin 855 aileye 1 milyon 192 bin 465 TL nakdi, 6 bin 614 adet ayni yardım yapıldı. Burada çalışmalarıyla insan ve toplum sağlığının korunması için gece gündüz demeden fedakarca görev yapan filyasyon ekiplerimize bir kez daha teşekkür ediyorum."

"Tedbirlere uyarak güzel günlere kavuşacağız"

Koronavirüs salgınıyla mücadelenin başarıya ulaşması için izolasyona mutlaka uyulması gerektiğini belirten Vali Yerlikaya, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bu süreç, birbirimiz için ne kadar önemli ve değerli olduğumuzu anlamamız açısından oldukça önemli. 'Alınan tedbirler öncelikle sizin sağlığınız, sonra da ailenizin, sevdiklerinizin, arkadaşlarınızın, oturduğunuz mahallenin, caddenin, güzel şehrimiz İstanbul'un sağlığı için alınmış elzem tedbirlerdir.' demeliyiz. Kendi sağlığımız, ailemiz, sevdiklerimiz ve güzel şehrimiz İstanbul için tedbirlerimizi alalım ve kurallara uyalım. Tüm İstanbullu hemşehrilerimizden tek istediğimiz, sürekli duyurulan tedbir ve kurallara sıkı sıkıya uyarak bu pandemi sürecini en az vaka ve can kaybı ile kapatmak, özlenen ve sabırla beklediğimiz sağlıklı günlere kavuşmak. Bu süreçte özverili ve gayretli bir şekilde görev ifa eden tüm kamu görevlilerimiz ve gönüllülere içtenlikle teşekkür ediyorum. Bu dönemi birlikte paylaşarak ve yardımlaşarak başarı ile atlatacağız ve çok yakında güzel günlere kavuşacağız."

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun sunum gerçekleştirdiği toplantıda, ilçelerde yürütülen filyasyon çalışmaları ele alındı.