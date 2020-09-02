Vali Yerlikaya, Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu Toplantısına katıldı Açıklaması - Son Dakika

Vali Yerlikaya, Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu Toplantısına katıldı Açıklaması

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 642 filyasyon ekibinin sahada olduğunu, 1900 personelle çalışmaların yürütüldüğünü bildirdi.

Vali Yerlikaya, Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu Toplantısına katıldı Açıklaması, System.String[]

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 642 filyasyon ekibinin sahada olduğunu, 1900 personelle çalışmaların yürütüldüğünü bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Vali Yerlikaya koordinasyonunda, Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu Toplantısının ikincisi gerçekleştirildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün (AFAD) Hasdal yerleşkesinde düzenlenen toplantıya Yerlikaya'nın yanı sıra Vali Yardımcısı Niyazi Erten, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Halk Sağlığı Başkanı Dr. Abdullah Emre Güner, ilçe kaymakamları, ilçe sağlık müdürleri, AFAD ve halk sağlığı yetkilileri katıldı.

İstanbul'da yürütülen filyasyon çalışmalarının ele alındığı toplantıda konuşan Yerlikaya, koronavirüsle mücadelede büyük önem taşıyan filyasyon çalışmalarının düzenli olarak değerlendirileceğini belirtti.

Yerlikaya, kontrollü sosyal hayata temizlik, maske ve mesafe farkındalığı ile devam edildiğini aktararak, "Cumhurbaşkanımızın virüsle mücadelede 'Tamam' olarak formülize ettiği bu üç unsurdan vazgeçmiyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığını korumak için bu bağlamda 21 ayrı başlıkta İstanbul'da düzenli olarak 39 ilçemizde denetimler yapıyoruz. İstiyoruz ki vatandaşlarımız, alınan tedbirlere riayet etsin ve bir an önce bu virüsü hep birlikte yenelim. Tedbirler bizlerin sağlığını korumak için alınıyor." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da salgını kontrol altında tutmak için bütün sağlık çalışanlarının büyük bir özveri ile görev yaptığına işaret eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Bizler de tüm imkanlarımız ile sağlık çalışanlarımızın yanındayız. İl Sağlık Müdürümüz ve buradaki 39 ilçe sağlık müdürümüz nezdinde bütün sağlık çalışanlarımıza canıgönülden teşekkür ediyorum. Sağlıkçılarımızın emeklerinin boşa gitmemesi, vatandaşlarımızın sabır ve anlayışlarının karşılık bulması ve toplumumuzun sağlığı için virüse karşı mücadelemizde biraz daha sıkı tedbirler almamız gerektiği için duruma göre ilave tedbirler alıyoruz. İçişleri Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda İl Hıfzıssıhha Meclisi kararıyla ilimizde Vali Yardımcımız, ilçelerimizde kaymakamlarımız başkanlığında Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları oluşturduk."

"İnsan ve toplum sağlığı için görev yapan ekiplerimize teşekkür ediyorum"

Vali Yerlikaya filyasyonun, bulaşıcı hastalığı taşıyan kişinin temas ettiği herkesin taranmasına yönelik işlemler olarak tanımlandığını belirterek, bu çalışmayla sonucu pozitif çıkan ancak hastanede yatmasına gerek bulunmayan vatandaşları izole ettiklerini, temasta bulunmuş olabileceği insanları sistem üzerinden 14 gün süreyle takip ettiklerini bildirdi.

Yerlikaya, 15 gün önce 39 ilçede, 503 olan filyasyon ekip sayısını artırdıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bugün 642 filyasyon ekibimiz sahada. Yaklaşık 1900 personel ile çalışmaları yürütüyoruz. İstanbulumuzda 39 ilçemizde İlçe Sağlık Müdürlüklerimiz, emniyetimiz, jandarmamız, VEFA Sosyal Destek Birimlerimiz 10-30 Ağustos'ta toplam 87 bin 452 eve birebir ulaştı, 810 bin 838 telefon ile takip gerçekleştirdi. Filyasyona uymayanlar için 416 idari işlem, 1 adli işlem uygulandı. VEFA Sosyal Destek Birimlerimizce, filyasyon takibindeki vatandaşlarımızın 8 bin 535 talebi/isteği yerine getirildi. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca 2 bin 855 aileye 1 milyon 192 bin 465 TL nakdi, 6 bin 614 adet ayni yardım yapıldı. Burada çalışmalarıyla insan ve toplum sağlığının korunması için gece gündüz demeden fedakarca görev yapan filyasyon ekiplerimize bir kez daha teşekkür ediyorum."

"Tedbirlere uyarak güzel günlere kavuşacağız"

Koronavirüs salgınıyla mücadelenin başarıya ulaşması için izolasyona mutlaka uyulması gerektiğini belirten Vali Yerlikaya, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bu süreç, birbirimiz için ne kadar önemli ve değerli olduğumuzu anlamamız açısından oldukça önemli. 'Alınan tedbirler öncelikle sizin sağlığınız, sonra da ailenizin, sevdiklerinizin, arkadaşlarınızın, oturduğunuz mahallenin, caddenin, güzel şehrimiz İstanbul'un sağlığı için alınmış elzem tedbirlerdir.' demeliyiz. Kendi sağlığımız, ailemiz, sevdiklerimiz ve güzel şehrimiz İstanbul için tedbirlerimizi alalım ve kurallara uyalım. Tüm İstanbullu hemşehrilerimizden tek istediğimiz, sürekli duyurulan tedbir ve kurallara sıkı sıkıya uyarak bu pandemi sürecini en az vaka ve can kaybı ile kapatmak, özlenen ve sabırla beklediğimiz sağlıklı günlere kavuşmak. Bu süreçte özverili ve gayretli bir şekilde görev ifa eden tüm kamu görevlilerimiz ve gönüllülere içtenlikle teşekkür ediyorum. Bu dönemi birlikte paylaşarak ve yardımlaşarak başarı ile atlatacağız ve çok yakında güzel günlere kavuşacağız."

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun sunum gerçekleştirdiği toplantıda, ilçelerde yürütülen filyasyon çalışmaları ele alındı.

İstanbul Valisi, Koronavirüs, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 16:01 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vali Yerlikaya, Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu Toplantısına katıldı Açıklaması - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Sağlık sorunları bulunan Diego Maradona, doktorları dinlemeyip antrenmana çıktı Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ilde nişan, sünnet ve kına gecesi gibi organizasyonlar kısıtlandı Fahrettin Koca, "sokağa çıkma kısıtlaması" sorularına açıklık getirdi: Şu anda gündemimizde yok Sağlık Bakanı Koca'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Giresun mitingi soruldu Astsubay, eşini ve 1 kişiyi öldürdükten sonra intihar etti Bakan Koca: Türkiye'de vaka sayısının en fazla olduğu il Ankara, İstanbul'un iki katı Son Dakika: Bakan Koca, koronavirüs salgınında yüksek riskli 7 ilimizi paylaştı Yukatel Denizlispor, Sırp yıldız Neven Subotic ile anlaşmaya vardı Ailesinden 7 kişiyi koronavirüs yüzünden kaybeden genç, aşı deneylerinde gönüllü oldu İngiliz ilaç devi AstraZeneca'nın koronavirüs aşısı 2020 sonuna kadar hazır olabilir Cenazeye katılanlara uzun namlulu silahlarla saldıran şahıslar, 6 kişiyi öldürüp 15 kişiyi de yaraladı Evinde karantinada bulunan 75 yaşındaki kadın, banyoda ölü bulundu 5 aylık hamile olduğunu açıklayan Meryem Uzerli, bebeğinin babasını gizledi İran'da rejim karşıtı gösterilere katılan güreşçi Navid Afkari'ye idam cezası verildi Ünlü şarkıcı Lara'nın evinde çıkan yangında eşyaları küle döndü
Fenerbahçe'yle davalık olan Max Kruse'nin Union Berlin'de lisansı çıktı Fenerbahçe'yle davalık olan Max Kruse'nin Union Berlin'de lisansı çıktı         
14:55
2 gündür kayıp olarak aranan katibin cansız bedeni bulundu 2 gündür kayıp olarak aranan katibin cansız bedeni bulundu         
14:51
16 yaşındaki genç, eli kız arkadaşına dokunan yolcuyu tabanca kabzasıyla döverek öldürdü 16 yaşındaki genç, eli kız arkadaşına dokunan yolcuyu tabanca kabzasıyla döverek öldürdü         
13:54
Paylaştığı video ile Atatürk'e hakaretler eden şahıs, sosyal medyayı ayağa kaldırdı Paylaştığı video ile Atatürk'e hakaretler eden şahıs, sosyal medyayı ayağa kaldırdı         
13:51
İmparator Tatlıses ekranlara dönüyor! İbo Show, Star TV'de yayınlanacak İmparator Tatlıses ekranlara dönüyor! İbo Show, Star TV'de yayınlanacak         
13:47
Beyoğlu'nda milyonluk lüks aracıyla karpuz sattı, gazetecileri görünce kaçtı Beyoğlu'nda milyonluk lüks aracıyla karpuz sattı, gazetecileri görünce kaçtı         
13:06
Liselerde yeni dönem başlıyor! Yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı Liselerde yeni dönem başlıyor! Yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı         
12:55
Küçük yaşta kıza cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklandı Küçük yaşta kıza cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklandı         
12:48
Barış Atay'a saldıran şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı: Yol verme nedeniyle tartıştık Barış Atay'a saldıran şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı: Yol verme nedeniyle tartıştık         
12:33
Araç muayene istasyonlarında kredi kartıyla ödeme yapılabilmesi için çalışma başlatıldı Araç muayene istasyonlarında kredi kartıyla ödeme yapılabilmesi için çalışma başlatıldı         
12:25
Korona semptomlarında kan grubu belirleyici rol oynuyor: A grubu ağır, 0 grubu hafif atlatıyor Korona semptomlarında kan grubu belirleyici rol oynuyor: A grubu ağır, 0 grubu hafif atlatıyor         
12:09
Kurtlar Vadisi'nin 'Tombalacı'sı Haldun Boysan, son yolculuğuna uğurlandı Kurtlar Vadisi'nin 'Tombalacı'sı Haldun Boysan, son yolculuğuna uğurlandı         
11:34
Evden kepçeyle çıkarılabilen cansız beden sonrası, mahalleli temizliğe girişti Evden kepçeyle çıkarılabilen cansız beden sonrası, mahalleli temizliğe girişti         
11:33
Douglas Costa ile sevgilisi Nathalia Felix'in Türkiye tatili sona erdi Douglas Costa ile sevgilisi Nathalia Felix'in Türkiye tatili sona erdi         
11:18
'Festivale gidiyorum' dedi, 8 yıldır dönmedi 'Festivale gidiyorum' dedi, 8 yıldır dönmedi         
11:17
Şanlıurfalı vatandaş, yıllardır geçimini litresi 10 milyon dolar olan akrep sıvısını üreterek sağlıyor Şanlıurfalı vatandaş, yıllardır geçimini litresi 10 milyon dolar olan akrep sıvısını üreterek sağlıyor         
11:08
Bursa'nın kırsal Yazıbaşı mahallesi bu yıl çörek otundan 1,5 milyon lira kazandı Bursa'nın kırsal Yazıbaşı mahallesi bu yıl çörek otundan 1,5 milyon lira kazandı         
10:59
300 bin liralık kuru yemiş hırsızlığı kameralara yansıdı 300 bin liralık kuru yemiş hırsızlığı kameralara yansıdı         
10:28
Erkek arkadaşından ayrılmak isteyince cep telefonundan izlendiğini fark etti Erkek arkadaşından ayrılmak isteyince cep telefonundan izlendiğini fark etti         
10:16
Türkiye'de ilk, dünyada 3'üncü kez uygulandı! Şikayetleri son bulan kadın 1 günde ayağa kalktı Türkiye'de ilk, dünyada 3'üncü kez uygulandı! Şikayetleri son bulan kadın 1 günde ayağa kalktı         
10:16
Eski sevgilisi, birlikte oldukları görüntülerle 18 yaşındaki genç kıza şantaj yapıp tecavüz etti Eski sevgilisi, birlikte oldukları görüntülerle 18 yaşındaki genç kıza şantaj yapıp tecavüz etti         
09:51
Messi, Manchester City'nin 700 milyon euroluk teklifini kabul etti Messi, Manchester City'nin 700 milyon euroluk teklifini kabul etti         
09:50
Bahçesindeki çeşmeden su içmek isteyen küçük çocuğu sopayla dövdü Bahçesindeki çeşmeden su içmek isteyen küçük çocuğu sopayla dövdü         
09:47
Kına gecesinden sonra düğünleri için çıktıkları yolda kaza yapan çifti ölüm ayırdı Kına gecesinden sonra düğünleri için çıktıkları yolda kaza yapan çifti ölüm ayırdı         
09:41
Oyuncu Salma Hayek, 54. yaşını mayolu pozuyla kutladı Oyuncu Salma Hayek, 54. yaşını mayolu pozuyla kutladı         
09:34
Katar kraliyet ailesi, Bodrum'daki lüks tatiline 180 personel ve 500 valizle geldi Katar kraliyet ailesi, Bodrum'daki lüks tatiline 180 personel ve 500 valizle geldi         
09:08
Fatih Öztürk'le yakalanan kadının eşi Kurtuluş Yurt, sosyal medyada isyan etti: Allah'ın adaletine havale ediyorum Fatih Öztürk'le yakalanan kadının eşi Kurtuluş Yurt, sosyal medyada isyan etti: Allah'ın adaletine havale ediyorum         
08:55
Sağanak yağış geliyor! Listede 6 il var Sağanak yağış geliyor! Listede 6 il var         
08:55
Aileler engel olunca kendisinden 10 yaş büyük yürüme engelli sevdiği kızı kaçırdı Aileler engel olunca kendisinden 10 yaş büyük yürüme engelli sevdiği kızı kaçırdı         
08:49
Canlı yayını kapattığını zanneden Biran Damla Yılmaz'ın surat ifadesi olay oldu Canlı yayını kapattığını zanneden Biran Damla Yılmaz'ın surat ifadesi olay oldu         
08:28
Pulluğunu açık unutan çiftçi, 200 metre boyunca yolu sürüp gitti Pulluğunu açık unutan çiftçi, 200 metre boyunca yolu sürüp gitti         
07:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2020 23:12:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Yerlikaya, Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu Toplantısına katıldı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei