Van'da 5 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi
Van'da 5 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Van\'da 5 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi
07.02.2026 15:50
MSB, Van hudut hattında 5 kilo 36 gram uyuşturucu madde yakalandığını açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Van hudut hattında 5 kilo 36 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "6'ncı Hudut Tugay Komutanlığı; keşif, gözetleme ve devriye faaliyetleriyle hudutlarda etkin ve kararlı şekilde görev yapan Mehmetçik, uyuşturucu kaçakçılarına göz açtırmıyor. Hudut kartallarımız, Van hudut hattında icra ettiği arama tarama faaliyetinde 5 kilo 36 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucu madde, Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi" denildi.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
