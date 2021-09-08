Belediye ekipleri susuz kalan koyun sürüsüne tankerle su taşıdı - Son Dakika

Van'ın Gürpınar ilçesinde belediye ekipleri, yayladan merkeze getirilirken susuz kalan koyun sürüsüne tankerle su taşıdı.

İlçeye bağlı Dolaylı Yaylası'nda 4 aydır koyunlarını otlatan Bahattin Alaş, havaların soğuması nedeniyle koyunlarını yerleşim yerlerine yakın bölgelere indirmeye karar verdi.

Bir gün süren yolculukta daha önce hayvanlarına su verdiği göletlerin kuruduğunu fark eden Alaş, susuz kalan hayvanları için belediyeden yardım istedi.

Hemen yola çıkan ekipler, tankerlerle taşıdığı suyu Kuşdağı Bölgesi'nde sıvatlara aktararak sürüyü suyla buluşturdu.

Alaş, 24 saattir yolda olduğunu söyleyerek, "Susuzluktan dolayı hayvanların bir adım atacak takati bile kalmadı. Durumu belediyeye bildirdim. Sağ olsunlar hemen su tankeri ile yanımıza geldiler. Koyunlarım telef olmaktan kurtuldu. Allah onlardan razı olsun." dedi.