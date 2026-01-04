Van'da Çığ Tehlikesi: Kadın Helikopterle Hastaneye Ulaştırıldı - Son Dakika
Van'da Çığ Tehlikesi: Kadın Helikopterle Hastaneye Ulaştırıldı

04.01.2026 22:39
Bahçesaray'da çığ nedeniyle yolu kapanan mahallede rahatsızlanan kadın, paletli ambulansla hastaneye ulaştı.

Van'da çığ tehlikesi nedeniyle yolu kapanan Bahçesaray ilçesinde rahatsızlanan 50 yaşındaki kadın, ambulans helikopter ve paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı.

Cevizlibelen Mahallesi'nde rahatsızlanan kadının ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Kar nedeniyle yolu ulaşıma kapalı olan mahalleye yönlendirilen dört çeker ambulans, yer yer kar kalınlığının bir metreyi aşması nedeniyle ilerleyemedi.

Bunun üzerine bölgeye paletli ambulans sevk edildi.

Paletli ambulansla hastaya ulaşan sağlık ekipleri, evde yaptıkları müdahalenin ardından kadını ambulansla Bahçesaray Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Burada tedavi altına alınan kadının ileri tetkik ve tedavi için Van'daki hastaneye sevk edilmesine karar verildi.

Bunun üzerine ilçeye yönlendirilen ambulans helikoptere alınan kadın, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

